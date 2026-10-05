La Selección argentina enfrentará este martes a Benín en el Estadio Monumental, en un partido que marcará la despedida de Lionel Messi del equipo nacional. El entrenador Lionel Scaloni mantiene una sola incógnita en la formación inicial.

En el arco se espera a Emiliano “Dibu” Martínez, en una fecha FIFA que el plantel transitó sin exigencias de máxima dificultad, según el desarrollo de los partidos previos. La defensa sería la línea con la única duda: Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión, o Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo. Por el sector derecho estaría Agustín Giay, mientras que la zaga central la integrarían Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Zona media

En el mediocampo, Scaloni se inclinaría por Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, trio que viene siendo central en esa zona durante los últimos años. Esa estructura le daría continuidad a una base consolidada de cara al cierre de la gira internacional.

Delantera y cierre de gira

La ofensiva estaría encabezada por Lionel Messi, quien cerrará su etapa con la selección en este compromiso. A su lado jugarían Julián Álvarez y Lautaro Martínez, encargados de finalizar las jugadas. El partido será el tercero y último de Argentina en esta fecha FIFA, después de las victorias por 4-0 ante Bolivia y 7-0 frente a la Sub 23 de Burkina Faso.