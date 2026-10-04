La Selección Sub 19 de hockey sobre patines arrancó el Mundial con una victoria clara. El equipo de Esteban Ábalos se impuso 7-3 y sumó sus primeros puntos en Paraguay .

Argentina tuvo un arranque prometedor en el mundial

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines debutó con una victoria por 7-3 ante Suiza en el Mundial que se disputa en Paraguay. El equipo dirigido por Esteban Ábalos resolvió el partido con eficacia ofensiva desde el inicio y quedó bien posicionado en su estreno mundialista. El resultado le permitió sumar sus primeros puntos en el certamen y abrir la competencia con una diferencia amplia.

Arranque favorable Argentina marcó la primera diferencia a los 43 segundos, cuando Bautista Romero abrió el marcador. Poco después, Joaquín Morales amplió la ventaja para el 2-0 y obligó al rival a modificar su planteo. Suiza descontó por intermedio de Liron Kraus, pero Lucas Sottano y Alejo Espinoza estiraron la cuenta hasta el 4-1 a los 13m.23s del primer tiempo.

Reacción suiza Antes del descanso, el conjunto europeo volvió a descontar con un gol de Sven Schenk. Ya en el complemento, Liron Kraus marcó otra vez y dejó el partido 4-3, lo que reabrió el desarrollo durante varios minutos. Ese tramo mostró que la diferencia inicial no había cerrado por completo el encuentro y que la eficacia en ambas áreas seguía siendo determinante.

Definición del resultado Argentina sostuvo el orden después del 4-3 y volvió a encontrar espacios para liquidar el partido. Bautista Romero convirtió nuevamente, mientras que Valentín Funes y Nicolás Alonzo completaron la goleada. El cierre dejó a la selección con una producción ofensiva repartida entre varios nombres y con siete goles convertidos en su primer compromiso del torneo.

Próximo registro El debut dejó como dato central una victoria por margen amplio en un certamen corto, donde cada resultado condiciona la clasificación y el cruce siguiente. En el balance del estreno, Argentina mostró capacidad de gol y reacción después del descuento suizo. El desarrollo del grupo quedará atado a los próximos partidos del Mundial en Paraguay.