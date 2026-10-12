La Selección inicia este lunes su participación en Asunción. Telesol transmitirá el debut y el martes el cruce con Angola.

La Selección argentina de hockey sobre patines comenzará este lunes 12 de octubre su participación en el Mundial que se disputa en Paraguay, con debut frente a Francia y transmisión de Telesol para San Juan.

El partido está previsto para las 17:15 y la emisión televisiva se extenderá hasta las 19:30, según la programación informada. La cobertura resulta relevante para la provincia por el peso que tiene el hockey sobre patines en San Juan, donde este deporte concentra seguimiento y tradición competitiva.

Agenda de transmisiones El segundo encuentro de la fase inicial será el martes 13 de octubre ante Angola, desde las 19:45, con transmisión por Telesol+. La señal mantendrá su programación habitual mientras cubre la competencia, de acuerdo con lo informado. El tercer compromiso de la fase de grupos está previsto para el miércoles 14 de octubre frente a Chile.

Contexto deportivo Argentina llega al certamen luego de una preparación intensa y buscará sumar resultados en una zona que reúne selecciones con recorrido internacional. Entre los equipos señalados por la organización aparecen Francia, España, Portugal e Italia, además del conjunto argentino. La competencia concentrará a varias de las principales potencias de esta disciplina durante una semana.

Lo que sigue Con el estreno ante Francia y el cruce posterior con Angola, la Selección abrirá su camino en la fase de grupos con la mira puesta en avanzar en el torneo. Para la audiencia sanjuanina, la señal local mantendrá disponible la cobertura de los primeros compromisos del seleccionado nacional.