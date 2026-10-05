Las Águilas jugarán este lunes en Asunción tras debutar con un 5 a 1 sobre Suiza . Darío Giuliani definió la formación para buscar otra victoria.

Luego del debut de este domingo con goleada por 5 a 1 ante Suiza, el seleccionado femenino de hockey sobre patines de Argentina continuará este lunes su participación en el Mundial que se disputa en Asunción, Paraguay. El equipo, conocido como Las Águilas, enfrentará a Francia en la segunda fecha del certamen. El resultado de ese cruce puede incidir en la clasificación y en la posición del conjunto argentino dentro de la zona.

Formación definida El entrenador sanjuanino Darío Giuliani confirmó el quinteto inicial para buscar la segunda victoria del torneo. Las elegidas son Paula Zeballos, Luciana Agudo, Adriana Soto, Valentina Fernández y Julieta Fernández. La decisión técnica llega después de una presentación inicial con diferencia amplia en el marcador, dato que le permite al seleccionado sostener la expectativa de avanzar con buen registro en la fase de grupos.

Rival europeo Enfrente estará Francia, que también presentó su alineación para este compromiso. El conjunto galo saldrá con Lili Buchoux, Cyrielle Lagroye, Hanae Herrault, Célia Gohet y Lucie Gohet. El partido ofrecerá una referencia más precisa sobre el rendimiento argentino frente a un adversario europeo y sobre la consistencia del equipo en el inicio del torneo.

La actuación de este lunes será seguida como un indicador para el desarrollo del Mundial, ya que una nueva victoria reforzaría la posición de Argentina en el camino hacia la clasificación. La próxima referencia competitiva del seleccionado quedará atada al resultado de este cruce en Paraguay.