España se aseguró el primer puesto del Grupo A y Argentina quedó a la espera del resultado de Chile. Las dirigidas por Darío Giuliani volverán a jugar el jueves.

La Selección Argentina de hockey sobre patines perdió por 7 a 1 frente a España, en un partido que dejó a las actuales campeonas del mundo con el primer puesto del Grupo A asegurado. Los goles españoles fueron de Maria Sanjurjo (2), Marta Gonzalez (2), Aina Florenza (2, uno de penal) y Victoria Porta, mientras que para la Albiceleste descontó Julieta Fernández de penal.

El desarrollo mostró una superioridad sostenida del conjunto español, que incluso neutralizó el intento argentino de acercarse en el marcador cuando llegó el descuento para el 1 a 3. La reacción quedó interrumpida de inmediato con el cuarto tanto de España, que no le permitió a la selección nacional volver a entrar en partido. El resultado confirmó la diferencia de rendimiento entre ambos equipos en esta fecha del certamen.

Definición del grupo Las dirigidas por Darío Giuliani deberán enfrentar el jueves a Chile, un rival que le presentó un partido exigente a España y que hoy juega frente a Suiza. Ese cruce será determinante para la tabla, porque el equipo trasandino todavía conserva la posibilidad de pelear la clasificación. Argentina, por su parte, queda a la espera de ese desenlace con 6 puntos y una diferencia de gol de +4.

La combinación de resultados adquiere peso porque Chile jugará hoy ante Suiza y mañana frente a Francia, en una secuencia que puede modificar la definición del grupo. Mientras tanto, la selección argentina cumplirá este miércoles con fecha libre y llegará al partido del jueves con la necesidad de sostener su posición en la zona. El cierre de la fase dependerá de esos resultados y de la diferencia de gol acumulada.