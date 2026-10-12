El seleccionado perdió en Paraguay y quedó obligado a reaccionar ante Angola. Facundo Navarro descontó, pero Francia se impuso con goles de Bruno Di Benedetto y Marco Rojo.

Una caída que deja dudas en la albiceleste de cara a lo que viene.

La Selección Argentina de hockey sobre patines perdió por 2-1 frente a Francia en su debut en el Mundial que se juega en Paraguay. El resultado dejó al equipo de José Luis Páez con la necesidad de ajustar su funcionamiento en el arranque de la competencia.

Los franceses se impusieron con goles de Bruno Di Benedetto y Marco Rojo, mientras que Facundo Navarro marcó el descuento argentino. El desarrollo expuso diferencias en la eficacia de ambos equipos y mostró a un conjunto nacional lejos del nivel que había exhibido en los amistosos disputados en San Juan.

El rendimiento del seleccionado argentino estuvo por debajo de las expectativas generadas antes del torneo. A lo largo del partido, el equipo dirigido por José Luis Páez tuvo dificultades para encontrar funcionamiento y terminó condicionado por sus fallas ante un rival que capitalizó sus oportunidades. Esa combinación explica la primera derrota en el certamen y abre interrogantes sobre la respuesta colectiva en la fase inicial.

Continuidad asegurada Aunque todos los seleccionados tienen garantizada su continuidad en la segunda ronda, el traspié conserva relevancia por el objetivo deportivo del plantel. Argentina llegó a Paraguay con aspiraciones de protagonismo y el resultado obliga a mejorar en varios aspectos del juego para sostener esa pretensión en las próximas presentaciones.

Próximo partido El calendario marca una rápida oportunidad de recuperación: este martes, desde las 20, Argentina enfrentará a Angola en su segunda presentación mundialista. Ese encuentro será el primer margen concreto para corregir errores, recuperar confianza y evitar que la derrota inicial complique el recorrido en el campeonato.