La 17.ª fecha del Campeonato Oficial de Primera "A" 2026 de la A.C. Liga Jachallera de Fútbol, denominada "Copa Roberto Juan 'Alvarito' Figueroa", dejó al frente de la tabla a Árbol Verde con 37 puntos y a Estrella como escolta inmediata con 35. La jornada confirmó una definición apretada en la parte alta del certamen, con diferencias cortas entre los principales aspirantes al título. También consolidó a Estrella como el único invicto del torneo, con 9 triunfos y 8 empates. A esta altura del campeonato, cada resultado altera la disputa por las primeras posiciones.

El líder sostuvo la ventaja

En la cancha de Pampa, Árbol Verde venció por 4-0 al local y amplió su margen en la cima. Mario Fonzalida y Néstor Celán marcaron dos goles cada uno y sostuvieron una diferencia que le permitió al puntero llegar a las 37 unidades. El resultado también profundizó la distancia con los equipos que persiguen la punta, aunque la diferencia sigue siendo estrecha. En paralelo, Peñarol superó a Niquivil por 3-1 y alcanzó los 32 puntos, con goles de Walter Toledo, Ariel Páez y Pedro Olivera; Wilson Maza descontó para el conjunto niquivilense.

Estrella no afloja

En la cancha de Racing, Estrella derrotó por 2-0 a Pampa Vieja con un doblete de Bastian Pereyra. Con esa victoria, el escolta llegó a 35 puntos y sostuvo su condición de único invicto del campeonato al cabo de 17 fechas. La campaña lo mantiene a dos unidades del líder y con margen para seguir en la pelea directa por el primer puesto. El dato adquiere relevancia porque, en un torneo corto, la regularidad suele pesar tanto como los triunfos aislados.

Resultados en otras canchas

En San Lorenzo, el local venció por 2-1 a Central Norte con goles de Brian Villegas y Gastón Dogonik; para la visita convirtió Elías Vega. Ese triunfo llevó a San Lorenzo a 33 puntos y lo dejó en la pelea inmediata detrás de los dos primeros. En el mismo escenario, El Rincón y Florida empataron 2-2, con tantos de Tomás Castro y Alejo Santana para El Rincón, y de Alejo Castro y Alejo Veragua para Florida. Más tarde, en la cancha de Racing, el anfitrión goleó por 4-0 a Andacollo con dos goles de Leonel Jofré y anotaciones de Gabriel Jofré y Erik Pérez, resultado que lo dejó también con 33 puntos.

Tabla y próximo tramo

La clasificación, cumplidas 17 jornadas, quedó encabezada por Árbol Verde con 37, seguido por Estrella con 35, San Lorenzo y Racing con 33, y Peñarol con 32. Más atrás aparecen El Rincón con 25, Pampa con 23, Central Norte con 16, Florida con 15, Niquivil con 13, Andacollo con 10 y Pampa Vieja con 3 puntos. Con esa distribución, la próxima fecha puede ser determinante para definir si la pelea queda reducida a dos equipos o si se suman nuevos aspirantes. La tabla, por ahora, muestra una diferencia corta entre los primeros cinco puestos.