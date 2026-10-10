Árbol Verde resolvió en el último minuto un partido cerrado y venció 1 a 0 a Recabarren para clasificarse a los cuartos de final del segundo ascenso de la B Local. Maximiliano Espejo convirtió a los 45 minutos del segundo tiempo y definió un cruce que había mostrado pocas situaciones claras. El resultado le permitió al conjunto del barrio Comandante Cabot dar el primer paso en la fase eliminatoria de la competencia.

El encuentro se desarrolló con cautela en la primera mitad y con mucha disputa en cada sector de la cancha. Ambos equipos encontraron dificultades para generar peligro y sostener volumen ofensivo. En ese contexto, el trámite quedó abierto hasta el cierre y mantuvo la posibilidad de una definición desde el punto penal. La resolución sobre la hora evitó esa instancia y dejó a Árbol Verde con la clasificación directa.

La chance desperdiciada Recabarren tuvo la ocasión más clara antes del gol local, cuando Alejo Herrera ejecutó un penal y no pudo convertir. Esa jugada resultó determinante en un partido de márgenes reducidos, porque pudo haber modificado el desarrollo de la serie. Luego, en el complemento, el juego mantuvo la paridad y el ritmo intenso, sin que ninguno de los dos equipos lograra imponerse con claridad. La falta de eficacia terminó siendo un factor central en un duelo que se definió por un detalle.

El cierre del cruce Cuando la definición por penales parecía inevitable, Espejo apareció sobre el final y marcó el único tanto del partido. El gol aseguró el pasaje de Árbol Verde a la próxima instancia y lo convirtió en el primer equipo en obtener su boleto a los cuartos de final de esta competencia, cuyo objetivo es llegar a Primera División. El dato deportivo relevante es que el equipo mantiene intacta su aspiración de ascenso en un formato de eliminación directa. La victoria, además, le dio continuidad a la campaña en una etapa donde cada error puede dejar afuera a un candidato.

Lo que viene El próximo rival de Árbol Verde saldrá del cruce entre Unión San Damián y Los Pumas. Hasta entonces, el equipo deberá esperar la definición de esa llave para conocer el cuadro de cuartos de final. El partido fue registrado en un video difundido por Tierra Deportiva, que aportó la cobertura del encuentro. Con ese resultado, el segundo ascenso de la B Local ya tiene a su primer clasificado a la siguiente ronda.