El 5 de octubre de 1969, el Víbora visitó el Monumental y sufrió una dura derrota ante River. Pinino Más fue la gran figura de la tarde, con cuatro goles, en un partido que también quedó retratado por la pluma de Osvaldo Ardizzone en El Gráfico.

Hay derrotas que, con el paso del tiempo, dejan de ser solamente un resultado. El 7-0 que River le propinó a Sportivo Desamparados aquel 5 de octubre de 1969 es una de ellas. La goleada quedó registrada en los números, pero también en las páginas de una de las revistas deportivas más importantes de la época: El Gráfico.





El partido correspondió a la quinta fecha del Torneo Nacional y se disputó en el Monumental. River aprovechó las ventajas que encontró en la última línea del conjunto sanjuanino y terminó construyendo una goleada contundente.





El gran protagonista de la jornada fue Oscar "Pinino" Más, autor de cuatro de los siete tantos. Los restantes fueron convertidos por Daniel Onega, Vieitez y Marchetti.





Pero la crónica de aquel encuentro tuvo además una mirada particular. Osvaldo Ardizzone, una de las plumas más sobresalientes de El Gráfico, eligió un título que resumió con ingenio lo ocurrido en Núñez: "Más se quedó con la red de Desamparados".





En su análisis, Ardizzone dejó una consideración que iba más allá del abultado resultado. Señaló que los siete goles no alcanzaban para respaldar la idea de una actuación extraordinaria de River, pero destacó que el equipo millonario supo explotar las ventajas que le concedió la defensa de Desamparados, incluido su arquero Palacios.





Para el equipo sanjuanino, la visita al Monumental llegaba después de un resultado que había despertado expectativas: había empatado con Boca en San Juan. Sin embargo, frente a River la historia fue completamente diferente y terminó sufriendo una de las derrotas más amplias de aquella campaña.





Desamparados salió a la cancha con Palacios; Otarola, Rodríguez, Demonte e Ismael Vega; Cortez, Vicente Vega y Ángel Vega; Juan José Pérez, Paz y "Pepillo" Rodríguez. En el segundo tiempo ingresó Fernández.





Aquel 5 de octubre quedó así marcado como una fecha particular para el fútbol sanjuanino. Sportivo Desamparados llegó al Monumental después de plantarse ante Boca y terminó regresando con siete goles en contra. Del otro lado, Pinino Más tuvo una tarde inolvidable y se convirtió en el dueño absoluto de la red.





Más de medio siglo después, el resultado sigue formando parte de la memoria futbolera de Desamparados. Y también de aquellas viejas páginas de El Gráfico, donde Ardizzone encontró una manera tan precisa como literaria de contar aquella goleada: Más se quedó con la red de Desamparados.