La sanjuanina venció por decisión a Milagros Godoy, de San Luis, en la pelea central de una velada con ocho combates. El resultado la deja encaminada a defender la corona AMBAPA.

La velada de boxeo realizada en el club Julio Mocoroa tuvo ocho combates y cerró con la victoria de Ángeles “La Panterita” Salinas sobre Milagros Godoy, de San Luis, por decisión. El resultado se produjo en el combate estelar de una cartelera que reunió a púgiles locales y sumó una exhibición femenina y una pelea interprovincial. Para la sanjuanina, el triunfo se inscribe en su preparación para defender el título AMBAPA de campeona cuyana.

La jornada comenzó con los cruces de Marcos Peñaloza e Ignacio Solís en los 53 kg, y de Braian Herrera frente a Nicolás Laciar. Luego, Enzo Senatore venció a Jeremías Castillo en los 68 kg, mientras que Julieta Moreno y Jazmín Ibaceta realizaron una exhibición femenina. Más tarde, Axel Fuentes, representante de la Escuela Peña, obtuvo una victoria y Máximo León se midió con Juan Vicentela en los 73 kg.

Combates destacados Uno de los cruces más intensos fue el de Benjamín Algañaraz y Tomás Pineda, con estilos distintos y un fallo favorable a Pineda. Esa pelea fue mencionada como antesala del próximo Campeonato de Los Barrios y Guantes de Oro, dos competencias que vuelven a ordenar la actividad amateur en la provincia. También se destacó Morena Balmaceda, quien, tras su presentación, dijo que quiere sostener su carrera académica en paralelo con el boxeo.

En la interprovincial, Lautaro Salinas ganó por RSC —resultado por suspensión del combate— a Claudio Doratto, que no pudo sostener el ritmo después de un primer round exigente. Ese desenlace dejó otro dato de la noche: la actividad mostró continuidad competitiva para púgiles de la provincia y cruces con representantes de otras jurisdicciones. En ese marco, la pelea de fondo concentró la atención del público y funcionó como referencia para la próxima defensa de la corona regional.

Definición central Salinas sostuvo la iniciativa con golpes efectivos en los tres asaltos y resolvió el combate por decisión frente a Godoy. La presentación incluyó su clásico ingreso con música de la caricatura de los años setenta, un rasgo ya asociado a su puesta en escena deportiva. Con este resultado, la sanjuanina quedó posicionada para la defensa del cinturón AMBAPA, sin que se informara en la velada una fecha concreta para ese compromiso.