El DT de Paraguay respaldó el reclamo de sus jugadores y pidió una solución para los afectados. La intervención del banco dejó a 2,9 millones de clientes sin acceso a sus ahorros por 15 días.

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, confirmó este jueves en conferencia de prensa que es uno de los tres millones de perjudicados por la crisis financiera de Ueno Bank y respaldó el reclamo público de sus jugadores.

La declaración se produjo en la previa de los amistosos por la fecha FIFA de noviembre ante Singapur, el 13 de noviembre, y Japón, el 17 de noviembre. Alfaro sostuvo que tanto él como el plantel siguen el conflicto con preocupación y dolor, y pidió una solución para los ciudadanos afectados.

El exentrenador de Boca se alineó así con el comunicado que días atrás difundieron los futbolistas de la Albirroja para exigir la devolución del dinero retenido. También destacó que los jugadores priorizaron la situación de los sectores más vulnerables por encima de sus intereses personales y señaló que tienen derecho a reclamar lo que les corresponde.

Intervención bancaria El conflicto financiero se desató tras la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) en Ueno Bank, entidad perteneciente al Grupo Vázquez, luego de detectar un deterioro en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas a sus propietarios. La medida dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso a sus ahorros por un plazo mínimo de 15 días, según el dato difundido en el caso.

La crisis institucional derivada del episodio ya provocó la detención de ocho directivos del banco digital, la renuncia del presidente del BCP y la apertura de un proceso político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el vicepresidente, Pedro Alliana, cuestionados por sus vínculos previos con el grupo empresarial dueño de la entidad.

Reclamo público Ante ese escenario, Alfaro instó a que el país dé una muestra de madurez y superación, y ratificó que el seleccionado continuará reclamando justicia desde su lugar. El caso sigue abierto y el dato operativo inmediato es el plazo mínimo de 15 días fijado para el acceso restringido a los ahorros, mientras avanzan las derivaciones judiciales y políticas.