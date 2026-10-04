El mendocino Esteban Abalos destacó el coraje de sus dirigidos.

La Selección Argentina Sub 19 inició su Mundial con un triunfo 7-3 sobre Suiza y su entrenador, Esteban Ábalos, sostuvo que el resultado confirmó parte del trabajo realizado durante los últimos dos años. El técnico remarcó que el equipo pudo sostener el nivel pese a la ansiedad lógica del debut y a las exigencias del estreno internacional. La victoria dejó a la Argentina con margen para encarar una fase más exigente del torneo. El próximo partido será ante España, un rival al que Ábalos definió como de máxima dificultad.

Actitud y preparación

Ábalos dijo estar “muy conforme” con la actitud del plantel, la concentración y la disposición para ejecutar lo que el cuerpo técnico pidió durante el partido. Según explicó, la preparación se extendió por dos años y pasó por distintas etapas de preselección hasta conformar el grupo definitivo. En ese recorrido, el entrenador consideró que el equipo logró transformar la tensión del primer encuentro en una respuesta competitiva. “Supieron transformarlo en voluntad, en coraje”, afirmó tras el encuentro.

Rotación y desgaste

Uno de los puntos que el técnico destacó fue la posibilidad de utilizar a todo el plantel, incluidos los dos arqueros, sin que el rendimiento cayera. Esa rotación le permitió administrar cargas y cuidar el físico pensando en el partido siguiente. Ábalos señaló que también hubo tiempo para “recuperar piernas” antes del cruce de este lunes, en una competencia que exige continuidad y adaptación rápida. Para el cuerpo técnico, ese manejo será clave en una etapa inicial con partidos consecutivos.

Tarjetas azules

El entrenador también se refirió a las tarjetas azules, que dejaron a la Argentina en inferioridad numérica durante algunos pasajes del encuentro. Explicó que el plantel deberá ajustarse a criterios arbitrales que pueden diferir de los habituales en Argentina, donde juega el 80% del grupo, según precisó. En ese sentido, consideró que la adaptación llevará “un par de partidos”. El dato adquiere relevancia porque ese tipo de sanción condiciona la rotación y la administración táctica durante el juego.

Lo que viene

Tras el debut, la Argentina se medirá con España en un compromiso que Ábalos describió como “muy difícil” y frente a un “rival durísimo”. El entrenador sostuvo que el plantel llegó preparado para enfrentar equipos de jerarquía en las instancias que siguen. También valoró el acompañamiento de las familias en las tribunas, al que consideró un respaldo importante para los jugadores jóvenes. Con ese escenario, el seleccionado afrontará su próxima presentación con la ventaja de haber empezado el torneo con una diferencia amplia en el marcador y con minutos repartidos entre sus principales nombres.