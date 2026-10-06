El encuentro será el domingo 11 de octubre en San Juan, con artistas locales y el Dúo Turica Doncel. La actividad se enmarca en el Día de la Diversidad Cultural.

Los Illanes

El domingo 11 de octubre a las 19:00, el Patio Folklórico Wampem será sede de una jornada dedicada a la música y la tradición popular en el marco del Día de la Diversidad Cultural. La propuesta reunirá cantantes, bailarines y público en torno a un formato comunitario orientado al folklore. Además de la programación artística, el encuentro incluirá oferta de comida y bebida.

Grilla artística

La actividad contará con la presencia de Los Illanes y Fabri Carbajal, identificados en la convocatoria como referentes locales de la música cuyana y de autor. Desde Buenos Aires llegarán como invitados especiales Turica Doncel, dúo que, según la información difundida, acaba de finalizar su 12° gira por Europa y su 6° gira por Colombia. El repertorio anunciado incluye canciones de su autoría y piezas bailables.

Danza y tradición

La puesta escénica se completará con la participación de la Agrupación Folklórica Martín Fierro, que aportará la danza tradicional al desarrollo de la velada. La organización plantea el cruce entre la música cuyana como raíz y otras propuestas sonoras dentro de una misma celebración cultural. En ese esquema, el encuentro busca articular música y baile en una misma programación.

Datos de acceso

El evento se realizará en el Patio Folklórico Wampem, también identificado como Wampem Espacio de Arte. Las reservas se gestionan al teléfono 264 530-8534. La convocatoria no informó cupos ni valor de entradas, por lo que ese dato queda pendiente de confirmación para quienes evalúen asistir.