La obra de Elio Noé Salcedo reúne décadas de procesos políticos y sociales y busca vincular la historia provincial con los grandes acontecimientos nacionales.

Por Omar Andrada

El historiador y licenciado Elio Noé Salcedo trabaja en la publicación de una obra de tres tomos dedicada a reconstruir la historia de San Juan, desde las culturas precolombinas y los pueblos Huarpes hasta la segunda reconstrucción de la provincia y los primeros años del siglo XXI.







El proyecto comenzó a tomar forma durante la pandemia, cuando Salcedo aprovechó ese período para profundizar sus lecturas, ordenar información y comenzar a reconstruir, a partir de distintas fuentes, un extenso recorrido por los principales acontecimientos políticos, sociales e institucionales de la provincia.

La obra, cuyo título completo es “Historia de San Juan. Desde nuestros orígenes hasta la llegada del siglo XXI”, será publicada por Ediciones del Corredor Austral, una editorial cordobesa especializada en trabajos vinculados con historia, política y realidad argentina. La intención del autor es presentar los tres tomos en San Juan durante noviembre, posiblemente en la Universidad Nacional de San Juan o en otro espacio público que permita acercar la obra a los lectores.

El primero de los volúmenes ya comenzó a llegar a San Juan y el segundo está próximo a publicarse. Según explicó Salcedo, la edición se realiza de manera progresiva debido a los costos que implica actualmente imprimir y distribuir una obra de estas características.

La primera parte comienza con las culturas precolombinas y el pueblo Huarpe y recorre la historia sanjuanina hasta la vida, gobierno y muerte del general Nazario Benavides. El período llega hasta 1862, cuando comienza la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento.

El segundo tomo parte precisamente de la llegada de Sarmiento al gobierno provincial y recorre las transformaciones políticas posteriores hasta la incorporación del sufragio universal y secreto y el surgimiento del cantonismo como una de las expresiones políticas centrales de la historia contemporánea de San Juan.

El tercer volumen se concentra en el período que comienza en 1923 con la primera gobernación de Federico Cantoni y se extiende hasta 2015, año que Salcedo identifica con el cierre de la denominada Segunda Reconstrucción de San Juan.

Ese último tomo atraviesa algunos de los acontecimientos más trascendentes de la historia provincial del siglo XX y comienzos del XXI: los gobiernos cantonistas, el terremoto de 1944, los gobiernos peronistas de la década de 1940 y primera mitad de los años 50, la Revolución Libertadora, los gobiernos posteriores, las interrupciones institucionales, la última dictadura militar, la Guerra de Malvinas y el retorno de la democracia.

También aborda las distintas administraciones provinciales de las últimas décadas, entre ellas las de Eloy Camus, Carlos Gómez Centurión, Jorge Escobar, Alfredo Avelín, Wbaldino Acosta y José Luis Gioja, entre otras.

Una quinta historia de San Juan

Salcedo explicó que para construir la obra recurrió especialmente a los trabajos de historiadores que anteriormente realizaron grandes aportes al conocimiento del pasado provincial.







Entre las fuentes que tomó como referencia mencionó a Nicanor Larraín, Horacio Videla, Héctor Domingo Arias, Carmen Peñaloza de Varese y Daniel “Chango” Illanes, a quienes considera antecedentes fundamentales para reconstruir la trayectoria histórica de San Juan.

De esta manera, el autor entiende su trabajo como una nueva historia integral de la provincia, que busca reunir en una sola obra los principales procesos que atravesaron a los sanjuaninos a lo largo de los siglos.

El proyecto, según relató, inicialmente iba a ser mucho más breve. Su intención era elaborar una especie de “breviario” que permitiera recorrer los principales períodos históricos de manera sintética. Sin embargo, el proceso de investigación y escritura terminó ampliando considerablemente el proyecto.

“Escribiendo, escribiendo, cuando quise acordar, estaba para mí ante lo mejor que he podido hacer en mi vida, que es escribir esta historia de San Juan”, expresó.

Una obra nacida durante la pandemia

El trabajo comenzó durante la pandemia de coronavirus, un período que le permitió disponer de mayor tiempo para leer, investigar y ordenar el material.

Salcedo explicó que primero elaboró un esquema general y luego comenzó a incorporar información proveniente de distintas obras históricas y bibliográficas. A partir de ese trabajo fue reconstruyendo los diferentes períodos y acontecimientos que finalmente quedaron integrados en los tres volúmenes.

El autor definió ese proceso como una manera de volver al pasado de los sanjuaninos y reencontrarse con una historia construida por generaciones anteriores.

En ese sentido, sostuvo que conocer el pasado permite comprender mejor el presente y pensar el futuro. Su planteo apunta a recuperar los procesos históricos no solamente como acontecimientos ya ocurridos, sino como parte de una construcción colectiva que continúa en el presente.

Una mirada revisionista

Salcedo también ubicó su trabajo dentro de una perspectiva revisionista de la historia argentina y explicó que buscó integrar la historia provincial con los procesos nacionales, latinoamericanos y regionales.

Como referencia conceptual, la obra incorpora en sus tres tomos una frase de Juan Bautista Alberdi relacionada con la necesidad de comprender el vínculo entre pasado y presente.

Para Salcedo, esa mirada permite abordar la historia provincial no como una sucesión aislada de gobiernos y acontecimientos, sino como parte de procesos más amplios que atravesaron a la Argentina y a sus provincias.

La investigación busca, de ese modo, poner en diálogo la historia de San Juan con los grandes cambios políticos y sociales del país.

Una publicación por etapas

La edición de los tres tomos se realiza de manera gradual. El primer volumen ya fue impreso y algunos ejemplares fueron enviados a San Juan, mientras que el segundo está próximo a salir. El tercero, según anticipó Salcedo, sería publicado durante octubre.

El autor explicó que la decisión de avanzar por etapas responde principalmente a las posibilidades económicas que existen actualmente para editar una obra de estas características.

Por esa razón, también comenzó a utilizar el sistema de preventa para distribuir los ejemplares. Los interesados pueden reservar los libros antes de que lleguen a las librerías, una modalidad que, según señaló, permitió avanzar con la publicación de los primeros ejemplares.

La intención es que, una vez completada la obra, los tres tomos puedan llegar a San Juan y ser presentados públicamente durante noviembre.

Salcedo aspira a que esa presentación se concrete en la Universidad Nacional de San Juan o en otro espacio abierto al público, donde los lectores puedan conocer la investigación y acceder a los ejemplares.

La obra representa así la culminación de varios años de lectura, investigación y escritura y, para su autor, también una manera de acercar nuevamente a los sanjuaninos a su propia historia.