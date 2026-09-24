La obra de Jean Cocteau se presentará en Sala Z con dirección de Marcelo Villanueva-Meyer . La función durará 90 minutos y tendrá entradas anticipadas y en puerta.

El sábado 3 de octubre, a las 21.30, se estrenará Los padres terribles en Sala Z, con una puesta de Marcelo Villanueva-Meyer. La obra de Jean Cocteau se presentará como un drama de 90 minutos centrado en los vínculos familiares atravesados por celos, secretos y tensiones.

La propuesta llega bajo el sello de Las Aventuras de Poseidón y cuenta con las actuaciones de Mariana Zuloaga, Silvana Villavicencio, Florencia Castro, Alejandro Aramburu y Lautaro Padilla. Según la síntesis difundida, la pieza expone los excesos del amor posesivo y el intento de un hijo por liberarse de un entorno íntimo asfixiante. En ese marco, la puesta busca recuperar un texto clásico desde un conflicto familiar que conserva vigencia teatral.

La función tendrá lugar en Pedro Echagüe 451 oeste, sede de Sala Z. Las entradas anticipadas se venden a $15.000 y en puerta costarán $20.000 el mismo día de la función. La organización informó además que la compra anticipada puede realizarse de manera online a través de Passline.

El estreno se inscribe en la programación local de teatro independiente y suma una obra de autor reconocido al circuito de salas de San Juan. Para el público, el dato operativo central es que la presentación será única el 3 de octubre a las 21.30, con una duración prevista de 90 minutos y dos modalidades de acceso según el momento de compra.