Grandes complicaciones mecánicas tuvo Facundo Della Motta durante la jornada de entrenamientos y clasificación de la 8ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

A ellas debemos sumar el factor climático, que si bien en algún momento complicó a todos, en otros favoreció a algunos grupos de clasificación que encontraron la pista seca.

Con la Dodge #44 del A&P Competición, Facundo clasificó 41º y ya con el auto reparado por el equipo, deberá remontarla desde la serie largando desde el puesto 14º en la segunda serie que largará mañana domingo a las 10:20 hs.

“Un sábado para el olvido, muchas complicaciones, el piso húmedo, pero lamentablemente los dos entrenamientos con problemas de caja y en la clasificación se rompe un amortiguador y no me deja seguir girando, asi que lamentablemente puesto 41º. El auto ya está sano, asi que esperemos mañana poder avanzar” comentó Facundo que no pudo girar en igualdad de condiciones en ninguna de las tandas de hoy sábado.

El clima fue protagonista durante este sábado. La lluvia complicó durante las dos tandas de entrenamiento. Con los problemas de caja, Facundo no pudo desplegar todo el potencial de la Dodge, ocupando el puesto 32º en la primera tanda con 1:45,078 min, mientras que en el segundo entrenamiento con 1:45,053 min, quedó en el puesto 42º.

En clasificación Facundo sale en el grupo que más se complicó con el piso húmedo, ya que en la tanda siguiente, el piso estaba un poco más seco y los tiempos fueron mejores. De todas maneras el amortiguador no le permitió mejorar el tiempo de 1:43,288 min con el que quedó en el 41º lugar.

El pronóstico del tiempo para mañana domingo es bueno, ya que en la previa, la ACTC contaba con el pronóstico que en mayor o menor medida se cumplió en la jornada de hoy y se espera una jornada sin lluvia para las series y la final del domingo. Recordemos que las series largarán a las 9:55, 10:20 y 10:45 hs respectivamente, mientras que la final lo hará a las 13:30 hs a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos y con transmisión en vivo a través de la TV Pública.