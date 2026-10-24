La app permite ocultar el doble tilde azul en chats privados, pero no en grupos ni en mensajes de voz. El dato surge del Centro de ayuda de la plataforma.

WhatsApp permite desactivar las confirmaciones de lectura —el doble tilde azul que indica que un mensaje fue visto— desde sus ajustes de privacidad, pero esa opción no elimina todas las señales de lectura. Según el Centro de ayuda de la aplicación, hay dos excepciones en las que la información sigue apareciendo de forma obligatoria: los chats grupales y los mensajes de voz.

En las conversaciones individuales, al desactivar esa función tampoco se puede ver cuándo otras personas leen los mensajes enviados. Esa configuración, sin embargo, no se aplica a los grupos, donde las confirmaciones se mantienen activas. Para revisar quién leyó un mensaje en un grupo, el usuario debe mantener presionado el texto, seleccionar la opción Info. y consultar los apartados de entregados y leídos.

Lecturas en grupos En los chats grupales, los dos tildes azules aparecen de manera automática cuando todos los integrantes leyeron el mensaje. Esa es la principal diferencia respecto de las conversaciones privadas, donde la confirmación puede ocultarse. La función conserva así un nivel de trazabilidad que la plataforma no permite desactivar en ese tipo de intercambio.

Audios La otra excepción son los mensajes de voz, cuyas confirmaciones de reproducción no pueden desactivarse desde los ajustes de privacidad. En ese caso, la aplicación sigue informando si el audio fue reproducido, aun cuando el usuario haya ocultado el visto para los mensajes escritos. El mecanismo forma parte de la configuración general de privacidad de la plataforma.

Para modificar esta opción, el usuario debe ingresar a Ajustes, luego a Privacidad y desactivar la casilla de Confirmaciones de lectura. WhatsApp aclara que, al hacerlo, el sistema se vuelve recíproco: tampoco será posible ver los recibos de lectura de los mensajes ajenos en chats individuales. La disponibilidad de esas excepciones queda establecida en la propia configuración de la aplicación y en la información publicada por su Centro de ayuda.