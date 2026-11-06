El cierre provincial se realizó en la escuela Domingo de Oro, de Tupelí. Hubo propuestas de Lengua, Matemática y muestras pedagógicas en toda la provincia.

La Semana de Educación Primaria concluyó con actividades de Lengua, Matemática y muestras pedagógicas en las 367 escuelas de la provincia, además de un acto en la escuela Domingo de Oro, de Tupelí, departamento 25 de Mayo. La jornada incluyó reconocimientos a estudiantes, docentes y equipos directivos, junto con la presentación de producciones escolares y registros audiovisuales elaborados durante la semana.

Como parte del cierre, las instituciones participaron de la propuesta La escuela que queremos, bajo la consigna “367 escuelas, una misma pasión: leer, pensar y transformar San Juan”. La iniciativa planteó consignas comunes y horarios simultáneos para los turnos mañana y tarde, con participación de toda la red de escuelas primarias provinciales.

Las actividades incluyeron lecturas de cuentos o textos breves, una pregunta de comprensión y la escritura de una frase sobre lo aprendido. También se propusieron desafíos de resolución de problemas matemáticos adecuados a cada grado, la explicación del procedimiento y la creación de un nuevo problema. Según la organización, los trabajos quedaron acompañados por registros fotográficos y audiovisuales.

Las propuestas estuvieron destinadas a estudiantes de primero a sexto grado, docentes, equipos directivos, supervisores, OP y familias. El formato contempló muestras pedagógicas, experiencias compartidas y actividades abiertas a la comunidad, con el objetivo de visibilizar el trabajo cotidiano de las escuelas primarias.

Bajo el lema “Tejiendo letras y números, multiplicamos futuros”, la semana buscó mostrar avances en alfabetización, pensamiento matemático y creatividad. La agenda había comenzado el lunes pasado con un acto en Angaco y continuó con exposiciones de trabajos, producciones escritas y juegos con palabras, sonidos y letras. También incluyó jornadas dedicadas al área de Especialidades y experiencias del Segundo Ciclo vinculadas al programa Modo Matemática.

El cierre dejó como dato central la articulación de actividades simultáneas en toda la provincia y la continuidad de una agenda pedagógica que combinó lecturas, resolución de problemas y muestras escolares. La información difundida no precisó nuevas instancias posteriores, más allá de la sistematización de producciones y evidencias generadas durante la semana.