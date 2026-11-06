La subasta oficial se hará a las 15 en calle Mendoza 451 Sur, en Capital. Está abierta a vecinos interesados en participar.

La Policía de San Juan realizará un remate oficial de bienes el viernes 13 de noviembre, a las 15, en calle Mendoza 451 Sur, en Capital.

La convocatoria se hará en ese domicilio y estará dirigida a vecinos interesados en participar. El aviso no precisó en esta comunicación qué bienes integrarán la subasta ni bajo qué condiciones se desarrollará la operatoria.

En ese tipo de actos oficiales, la identificación del lugar, la fecha y el horario resulta central para quienes evalúan asistir, porque define el acceso al procedimiento y su alcance territorial. En este caso, la organización quedó fijada para la capital sanjuanina, con una modalidad presencial.

La información difundida por la fuerza no agregó antecedentes sobre remates anteriores ni detalles administrativos adicionales sobre la subasta. Tampoco se informaron montos de base, mecanismos de adjudicación ni requisitos de inscripción en el comunicado disponible.

Con los datos oficiales aportados, el único punto confirmado es la realización del remate en Capital el 13 de noviembre a las 15. Cualquier ampliación sobre los bienes incluidos o las condiciones de participación deberá surgir de una comunicación posterior de la Policía de San Juan.