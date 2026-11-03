El dispositivo podrá comprarse sin receta y usar saliva para una primera detección en el hogar. La infectóloga Rosa Contreras advirtió que el resultado debe confirmarse en el sistema de salud.

El diagnóstico del VIH sumará una nueva herramienta de acceso para la población con un autotest que permite detectar indicios de la infección mediante una muestra de saliva y obtener un resultado en aproximadamente 20 minutos. El dispositivo podrá adquirirse sin receta médica y habilitará una primera prueba desde el hogar.

La novedad fue analizada por la médica infectóloga Rosa Contreras en una entrevista con Radio Mil20, donde destacó la utilidad de incorporar alternativas que faciliten el diagnóstico. Según explicó, este tipo de herramientas puede ayudar a que más personas conozcan su situación y accedan tempranamente a los tratamientos disponibles.

Cómo funciona Contreras señaló que el autotest opera de manera similar a una prueba rápida: arroja un resultado negativo o positivo y cuenta con instrucciones para realizar el procedimiento. Sin embargo, aclaró que no reemplaza los controles médicos ni los estudios de laboratorio necesarios para confirmar una infección. En ese punto, remarcó que el test domiciliario es una primera señal y no una confirmación de VIH.

La interpretación del resultado requiere atención al denominado período ventana, es decir, el tiempo que transcurre entre una posible infección y el momento en que los estudios pueden detectarla. Si el resultado es positivo, la persona debe acudir a un centro de salud para realizar los estudios correspondientes y confirmar o descartar el diagnóstico. Si es negativo y existió una situación de riesgo reciente, la infectóloga indicó que puede ser necesario repetir el control hasta tres meses después, según la exposición y la indicación médica.

Disponibilidad y precio De acuerdo con la información que maneja la especialista, el dispositivo comenzaría a comercializarse durante noviembre y podría adquirirse directamente, sin necesidad de presentar una receta médica. En cuanto al precio, Contreras indicó que las estimaciones iniciales apuntan a un costo inferior a los $50.000, aunque no precisó un valor definitivo ni los puntos de venta. También consideró importante que existan mecanismos de acompañamiento para orientar a las personas que se realicen la prueba en sus hogares.

Opciones en San Juan La infectóloga recordó que en San Juan ya existen alternativas gratuitas para acceder al diagnóstico sin esperar la llegada del autotest. Mencionó los hospitales y centros de salud de la provincia, donde se realizan pruebas rápidas mediante una pequeña muestra de sangre obtenida de un dedo, además de estudios de laboratorio. También destacó el funcionamiento del Hospital Marcial Quiroga y del Hospital Rawson, donde hay espacios de atención y acceso a análisis para detectar el virus.

Contreras también advirtió sobre la disminución del uso del preservativo, especialmente entre los jóvenes, y su relación con el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Recordó que los métodos de barrera siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo de contraer VIH y otras infecciones, como la hepatitis. En paralelo, subrayó que los tratamientos actuales permiten controlar el virus y mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH; cuando la carga viral se mantiene indetectable de manera sostenida, no existe transmisión sexual del virus. De cara al 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, insistió en promover el diagnóstico temprano y el acceso a la atención médica.