La infectóloga del Hospital Rawson, Jimena Boccardo, advirtió sobre la reaparición de casos de triquinosis en San Juan y confirmó la atención de una paciente grave en terapia intensiva. La especialista habló en el programa Insoportable de Telesol y planteó recaudos concretos antes de comprar y consumir chacinados caseros.

La médica explicó que la enfermedad se transmite por el consumo de carne de cerdo mal cocida o de chacinados curados solo con sal, como salames, jamones o bondiolas. Sostuvo que “todo lo que no se cocine al fuego tiene el riesgo de transmisión de esta larva” y detalló que el parásito primero afecta el aparato digestivo y luego se aloja en los músculos. Según indicó, ese proceso puede provocar dolor muscular, fiebre alta y dolor de cabeza.

Brote familiar y control sanitario Los casos recientes detectados en la provincia involucraron a un mismo grupo familiar, lo que permitió activar una respuesta rápida. Jimena Boccardo señaló que el primer caso fue recibido en el Hospital Rawson y que, a partir de la identificación del lugar de compra de los chacinados, se dio aviso inmediato a epidemiología. Con esa información, Salud Pública localizó el sitio donde se elaboraron los productos y los decomisó para evitar nuevos contagios.

La paciente que ingresó primero al hospital terminó internada en terapia intensiva, mientras que otro signo de alarma es el enrojecimiento de los ojos con hinchazón de los párpados después del malestar estomacal, según explicó la infectóloga. También precisó que el tratamiento se realiza con albendazol, un antiparasitario que puede indicarse como prevención hasta seis días después de haber consumido el alimento sospechoso. En el grupo expuesto, compuesto por ocho personas, solo una presentó síntomas graves.

Prevención y controles Boccardo recomendó comprar únicamente productos con etiqueta de elaboración y vencimiento, y con control de bromatología y de Salud Pública. Además, recordó que la cocción completa de la carne a fuego elimina el riesgo de transmisión. En el viejo sector de urgencias del Hospital Rawson funciona también el Consultorio de Diversidad, donde mayores de 14 años pueden concurrir de 7:30 a 8:30 y de 14 a 18 para testeos gratuitos y confidenciales de VIH, hepatitis, sífilis y chagas.