El municipio puso en marcha un consultorio odontológico en el CIC de Barrio Los Andes. La atención será con turnos presenciales y por la línea 0-800 del Ministerio de Salud.

Chimbas puso en funcionamiento el consultorio odontológico del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Los Andes, tras incorporar un sillón odontológico completo y el equipamiento necesario. La medida apunta a que los vecinos de la zona accedan a atención cerca de sus domicilios, sin trasladarse a otros centros de salud.

La atención está a cargo de la odontóloga Patricia Manini. El consultorio funciona los lunes, miércoles y jueves, de 7 a 13 horas, en las instalaciones del CIC. Según la información oficial, los turnos se otorgan por demanda espontánea, es decir, mediante concurrencia directa al establecimiento en esos días y horarios.

Además, los vecinos pueden solicitar atención a través de la línea 0-800 del Ministerio de Salud. Ese canal complementa la modalidad presencial y amplía las vías de acceso al servicio. En términos operativos, la puesta en marcha del consultorio depende de la disponibilidad del equipamiento incorporado por el municipio.

La intendenta Daniela Rodríguez sostuvo que la decisión respondió a una necesidad del barrio. “Cuando una familia necesita atención, no podemos mirar para otro lado. Sabíamos que este consultorio necesitaba equipamiento y tomamos la decisión de ponerlo en condiciones para que vuelva a estar al servicio de nuestra gente”, dijo. También afirmó: “La salud de nuestros vecinos es una prioridad y no podemos quedarnos de brazos cruzados”.

La habilitación del consultorio se inscribe en la estrategia municipal de reforzar la atención primaria en el territorio. Para los vecinos de Barrio Los Andes, el dato operativo a seguir es la continuidad de la atención en los días y horarios informados, junto con la disponibilidad efectiva de turnos por demanda espontánea y por la vía telefónica del Ministerio de Salud.