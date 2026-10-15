El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, tras la quinta Marcha Federal Universitaria y los incidentes que dejaron 31 personas detenidas. En su réplica, sostuvo que la discusión no debía centrarse en los hechos violentos sino en el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas. También afirmó que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Monteoliva había difundido en redes sociales un video con imágenes de los disturbios frente al Congreso y señaló que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti le contestó: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa misma respuesta, planteó que los violentos “no son parte del sistema universitario” y que constituyen una minoría.

La movilización En diálogo con TN, Yacobitti describió la protesta como una movilización de “cientos de miles de personas”, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes. Según dijo, el acto se desarrolló por completo y los oradores hablaron sin interrupciones, pero al final aparecieron hechos violentos que obligaron a retirarse del lugar. Afirmó además que recibió gases “abajo del escenario” donde había estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes.

El vicerrector sostuvo que la policía debió identificar a los responsables de los ataques y calificó de ineficiente su actuación en ese punto. “La policía debería identificarlos”, dijo, y remarcó que su posición es de repudio a cualquier hecho de violencia. También señaló que en la Ciudad de Buenos Aires existen cámaras suficientes para individualizar a quienes arrojan piedras y evitar que el reclamo universitario quede asociado a esos episodios.

Reclamo y antecedentes Yacobitti insistió en que los incidentes no representan a la comunidad universitaria y que la marcha fue una manifestación pacífica en defensa de la educación pública. Según su relato, en todo el país se movilizó “más de un millón de personas” y esta fue la quinta marcha universitaria sin incidentes previos. En ese marco, advirtió que el foco en los disturbios puede desviar la atención del pedido central: la aplicación de la ley de financiamiento. Al cerrar su planteo, volvió a cuestionar que el Presidente no cumpla la norma y vinculó ese incumplimiento con el resto del sistema institucional.