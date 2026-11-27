Fernando Perea detalló el estado de la Ruta 40 Norte, la Ruta 20 y la Circunvalación. También anticipó la apertura del Parque de Mayo y el Parque Belgrano con el trencito y los lagos.

El ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, informó que avanzan obras en la Ruta Nacional 40 Norte, la Ruta Nacional 20, la Avenida de Circunvalación y el Parque de Mayo. En una entrevista con Telesol, el funcionario describió el estado de cada intervención y los plazos previstos por la administración provincial. Los trabajos tienen impacto sobre la conectividad vial, la circulación urbana y la recuperación de espacios públicos.



Sobre la Ruta Nacional 40, en el sector de San Roque y Tucunuco, Perea señaló que ya comenzaron las tareas preliminares para poner en marcha la obra. Según indicó, se realiza el montaje del obrador y la colocación de cartelería, y la semana pasada se firmó el contrato con la empresa adjudicataria. En paralelo, confirmó que este viernes se publicó el llamado a licitación pública para el primer tramo de la Ruta 20.

La apertura de sobres para esa licitación está prevista para el 11 de diciembre, con participación de la Escribanía Mayor de Gobierno. Si los plazos se cumplen, antes de fin de año podrían empezar los trabajos preliminares, con cartelería y obradores. La primera etapa comprende el tramo entre calle Gorriti y calle Zapata; la segunda, que sería licitada la semana próxima, irá desde Zapata hasta Caucete. El dato es relevante porque define la secuencia de ejecución y el alcance territorial de la intervención vial.

Circunvalación

Respecto de la Avenida de Circunvalación, el ministro afirmó que la obra aceleró su ritmo después de un inicio más lento. Dijo que durante esta semana esperan liberar la traza del anillo externo en el sector que permanece cortado entre Urquiza y 9 de Julio, con una extensión posterior hasta avenida Central. En el sector de Concepción, agregó, ya comenzaron a colocar la geogrilla, un refuerzo utilizado antes de avanzar con la carpeta asfáltica definitiva.

Perea sostuvo que se trata de uno de los tramos más complejos por la presencia de estructuras de hormigón que obligan a levantar losas y hacer nivelaciones. Según precisó, la obra registra entre un 40% y un 50% de avance. El plazo total previsto es de siete meses y, tras tres meses de ejecución, el funcionario estimó que podrían terminar en marzo si se mantiene el cronograma. Esa fecha resulta clave para evaluar la habilitación total de uno de los corredores más transitados del Gran San Juan.

Parque de Mayo y Parque Belgrano

En materia de espacios verdes, Perea indicó que la renovación del Parque de Mayo tiene un avance cercano al 80% y que la intención del Gobierno provincial es inaugurarla durante diciembre, aunque sin fecha exacta. Señaló que los trabajos están concentrados en las terminaciones y en el sector de los lagos, que ya comenzó a llenarse. También confirmó que el regreso del trencito está en etapa de pruebas, con una nueva unidad equipada con motor eléctrico.

La apertura incluirá además el Parque Belgrano, ubicado detrás del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MUPA), y ambos espacios abrirán de manera conjunta. La intervención contempla un puente que cruza diagonalmente el lago, nuevos juegos y áreas verdes. Perea sostuvo que el pedido del Gobierno es acelerar los trabajos para habilitar los espacios cuanto antes, en especial de cara a la temporada de verano. El cierre del cronograma oficial ubica la finalización de las principales obras antes de que termine 2026.