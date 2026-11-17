El ministro de Desregulación quedó molesto por las versiones que lo ubican como plan B de Luis Caputo. En el oficialismo admiten que un recambio podría agravar la desconfianza del mercado.

Federico Sturzenegger quedó molesto por las versiones que lo ubican como eventual reemplazo de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía si se produjera una salida del gabinete. La discusión se instaló en medio de señales de tensión sobre el plan económico y de un clima de mayor desconfianza en el mercado. Según la información publicada, el ministro de Desregulación considera que ya no quiere ser el plan B de Economía.

Antecedentes en el gabinete Sturzenegger mantiene una disputa con Caputo desde la etapa de Mauricio Macri presidente, cuando ambos integraban el mismo espacio de poder. En ese esquema, el ministro de Desregulación aspiraba a desembarcar en Economía si el programa de Caputo fracasaba. Sin embargo, el nombre que comenzó a circular ahora fue el de Pablo Quirno, lo que alteró ese escenario interno.

Lecturas dentro del oficialismo Las versiones sobre una eventual llegada de Quirno a Economía tienen interpretaciones distintas dentro del gobierno. Algunos funcionarios creen que se trata de un movimiento coordinado con Caputo, mientras otros sostienen que el canciller estaría actuando por su cuenta y habría roto con su exsocio histórico. En ese entramado también aparecen Santiago Bausili y el economista Alberto Ades, cuya presencia en una reunión de gabinete habría contribuido a debilitar el triángulo político que compartían Caputo, Quirno y Bausili.

Desgaste político Fuentes del gobierno señalaron que Sturzenegger también se siente relegado por Javier Milei, porque considera que su papel en el gabinete quedó desdibujado. Aunque el Presidente suele celebrar las desregulaciones impulsadas por su área, el ministro estaría disconforme porque Karina Milei no lo incorporó a la mesa política donde sí participa Caputo y porque además le bajaron varios proyectos. En ese marco, el malestar no se limita a la discusión por el eventual recambio en Economía.

Riesgo para el mercado En la Casa Rosada hay funcionarios que buscan frenar los rumores porque consideran que no es conveniente discutir una salida de Caputo en este momento. Un funcionario consultado por LPO sostuvo que un recambio podría tener un efecto contrario al buscado y agravar la desconfianza del mercado. Según esa lectura, una eventual salida de Toto Caputo podría ser interpretada como una huida antes de que el programa económico termine de deteriorarse. Por ahora, el dato concreto es que las versiones siguen activas y que el oficialismo intenta contener su impacto político y financiero.