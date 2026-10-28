El diputado de Confianza y Desarrollo dijo que competirá en la Ciudad de Buenos Aires. También dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con el peronismo.

El legislador de Confianza y Desarrollo, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que buscará ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los comicios de 2027. En diálogo con Infobae al mediodía, sostuvo que su objetivo es ponerle un “freno a la extrema derecha”. La definición lo ubica de nuevo en la disputa porteña y abre una nueva etapa en la competencia opositora en la Capital Federal.

Acuerdo electoral abierto

El ex alcalde porteño no descartó un entendimiento con el peronismo y afirmó que será “el candidato de todos” los que coincidan con esa visión. También señaló que su propuesta apunta a impedir que “el día de mañana” se concrete “lo del muro en la General Paz”, en referencia a la gestión de Jorge Macri. Esa mención instaló una crítica directa al actual jefe de Gobierno, en un escenario donde la oposición todavía no tiene cerrada su oferta para 2027.

Críticas a Macri y Milei

Rodríguez Larreta sostuvo que Jorge Macri “está haciendo todos los deberes para ser candidato de La Libertad Avanza” para su eventual reelección y lo definió como “una pobre copia de Javier Milei”. A partir de esa comparación, insistió en que el jefe de Gobierno expresa una postura de “extrema derecha”. También cuestionó expresiones que atribuyó a ese espacio, como “sacar a la gente de las villas con una topadora” y “poner un muro en la General Paz para que no entren los indeseables de la provincia”.

Posición frente al Gobierno nacional

El diputado también se refirió a la administración de Javier Milei y aseguró que “nunca voy a estar apoyando un gobierno que hace de la violencia su forma de gobernar”. En ese tramo rechazó las políticas que, según dijo, afectan a los recursos destinados a personas con discapacidad, a las universidades nacionales y a los ingresos de los trabajadores. Además, afirmó que se trata de un gobierno que “hace de la crueldad una bandera” y que “parece que disfruta cuando cierra una empresa”.

La definición de Rodríguez Larreta vuelve a ordenar la discusión por la jefatura de Gobierno porteña a dos años de la elección. Su eventual candidatura y la posibilidad de una alianza con sectores del peronismo quedan ahora sujetas a la construcción política que se desarrolle de cara a 2027.