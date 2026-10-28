El gobierno de Javier Milei confirmó que Flávio Bolsonaro salió desde Iguazú rumbo a Estados Unidos en un vuelo privado, después de haber ingresado a Argentina por tierra desde Brasil. La secuencia quedó asentada en un comunicado de Migraciones, que informó que la familia Bolsonaro entró al país a las 22:50 del martes por el paso fronterizo Puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. El organismo sostuvo que lo hicieron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

Según el relato oficial, Bolsonaro y su familia cruzaron sin inconvenientes y fueron directo al aeropuerto de Iguazú, escoltados por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Allí los esperaba el avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly, que permanecía en esa terminal desde el lunes a la noche. La aeronave despegó a las 0:21 del miércoles con el dirigente brasileño, su esposa y sus dos hijas, de acuerdo con lo informado por el gobierno nacional.

Versión oficial y dudas políticas El caso tomó dimensión política porque, durante la jornada del martes, circularon rumores sobre la presencia de Flávio Bolsonaro en la zona de Iguazú mientras también se encontraba allí Santiago Caputo, asesor presidencial. El material difundido vincula a Caputo con el mismo avión privado que trasladó a Bolsonaro, aunque esa relación aparece en el texto original como una interpretación y no como una constatación independiente. El gobierno, en cambio, se limitó a informar el ingreso regular al país y la salida posterior en un vuelo privado.

Trayecto y escala técnica La aeronave hizo una parada técnica en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su ruta hacia Estados Unidos. El dato relevante para el seguimiento del caso es que la salida se produjo después de que Migraciones negara inicialmente tener registro de un ingreso de Bolsonaro a Argentina. Esa primera comunicación fue luego desmentida por el propio parte oficial que confirmó el cruce por el paso fronterizo de Misiones.

Antecedentes y próximos pasos El texto también menciona que el diario Folha de San Pablo publicó que la salida de Bolsonaro contó con apoyo del secretario de Estado Marco Rubio, mientras que una fuente del Departamento de Estado citada por agencias internacionales indicó que Estados Unidos “emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada” al país. En paralelo, Donald Trump dijo que no sabía dónde se encontraba el brasileño y agregó: “Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina”. El episodio deja como variable a seguir la confirmación de eventuales gestiones diplomáticas y la trazabilidad del operativo de salida desde Iguazú.