El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia penal por la salida de Flávio Bolsonaro. Señaló una supuesta red estatal que habría facilitado su ingreso y egreso del país.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento agravado contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, a quienes atribuyó una supuesta maniobra para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Según el legislador, la presentación judicial busca determinar si existió una red de colaboración dentro del Estado argentino que permitió el ingreso del dirigente brasileño al país y su posterior salida hacia el exterior. La denuncia se inscribe en el terreno penal y, por ahora, describe hipótesis que deberán ser evaluadas por la Justicia.

Señalamientos sobre organismos estatales Paulón sostuvo que la operación contó con participación u omisión de distintos organismos estatales y afirmó que sin ese entramado “hubiera sido imposible” concretar la maniobra. En ese planteo, cuestionó la actuación de la Dirección Nacional de Migraciones, al considerar que el organismo no cumplió adecuadamente sus tareas de control. También apuntó contra la Cancillería por lo que describió como un “silencio institucional” frente a los hechos.

La versión incluida en la denuncia En su presentación, el diputado afirmó que la salida de Bolsonaro se realizó en un avión privado perteneciente a un empresario que, según señaló, mantiene vínculos con sectores del oficialismo y fue mencionado en investigaciones vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al exdiputado José Luis Espert. Además, sostuvo que un asesor contratado bajo la modalidad de locación de servicios habría estado presente en la pista para garantizar la partida de la aeronave. Esos extremos forman parte de la denuncia y, hasta ahora, no constituyen una comprobación judicial.

Próximos pasos judiciales Al anunciar la presentación, Paulón expresó: “Un Presidente cómplice de un prófugo. Sin esta trama de complicidades hubiera sido imposible la fuga de Flávio Bolsonaro. Por eso presenté una denuncia penal por encubrimiento agravado contra Milei, Quirno y Caputo”. La causa deberá ahora definir si el planteo reúne elementos para avanzar en la investigación y qué intervención tendrán los organismos mencionados en el expediente.