Desde armas nucleares hasta el colapso económico global, un nuevo conflicto a gran escala podría cambiar el planeta para siempre.

El delicado equilibrio de las alianzas

La OTAN, la ONU, la Unión Europea, los BRICS y otros bloques juegan un rol clave en evitar que los conflictos escalen. Pero en tiempos de crisis, los pactos se tensan. ¿Resistirían las alianzas actuales la presión de una guerra total? ¿O veríamos traiciones, divisiones y nuevas coaliciones improvisadas? El mapa político global podría reconfigurarse de forma radical.

Afortunadamente, aún estamos a tiempo de evitar una Tercera Guerra Mundial. La diplomacia, el diálogo multilateral y el control de armas son herramientas clave. Pero también lo es la conciencia ciudadana. Un público informado y comprometido puede presionar por la paz, cuestionar narrativas belicistas y exigir a sus líderes responsabilidad y prudencia.

Los países que apoyarían a EE.UU. si hay conflicto serian:

El Reino Unido, Francia, Alemania, España (Por ahora se verá, ideológicamente opuesto), Polonia y el resto de los miembros europeos). Japón, Australia, Nueva Zelanda, República de Corea (Corea del Sur), Filipinas, Tailandia. Egipto, Jordania, Bahréin, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Túnez, Israel, Arabia Saudita también funcionan como socios estratégicos de primer orden en la región, junto a Catar, los Emiratos Árabes Unidos (estos últimos vinculados también a través de los Acuerdos de Abraham). Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana, Jamaica, Belice, -Canadá y Chile- (Grandes interrogante pro EE.UU.).

Los países que apoyarían a Rusia y China si hay conflicto serian:

Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Afganistán, Yemen, Países musulmanes radicales del Islam, Nicaragua, Cuba, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Siria, Tajikistán, Uzbekistán, Vietnam, Argelia, Burundí, República Centroafricana, Congo, Eritrea, Etiopía, Gabón, Mali, Zimbabwe. México, Brasil y Uruguay (Tres grandes interrogantes).

Muchos de los aspectos de los principales conflictos entre Occidente y, digamos, por ejemplo, Rusia o China, ya se han desarrollado, ensayado y desplegado. Ataques cibernéticos ofensivos, ya sean disruptivos o de depredación, se han convertido en acontecimientos diarios. Un factor que probablemente juegue un papel principal en las guerras del futuro será la inteligencia artificial (IA). Esta podría acelerar tremendamente la toma de decisiones y los tiempos de respuesta de los comandantes, permitiéndoles procesar la información más rápidamente.

Hay un área donde Occidente está quedando peligrosamente rezagado respecto a Rusia y China. Son los misiles hipersónicos, proyectiles súper potentes que pueden volar a cualquier punto entre cinco y 27 veces la velocidad del sonido y cargar ojivas convencionales o nucleares.

Rusia ya anunció el éxito de pruebas con su misil crucero hipersónico Zircon, proclamando que puede destruir defensas en cualquier parte del mundo.

Resumen de guerra: Ninguno ganaría, ni EE.UU., ni China ni Rusia.

Esto por dos razones: (Solo China y EE.UU).

1. Economía

2. Armas nucleares

Veamos, básicamente, la economía de China yEstados Unidos son interdependientes. Una guerra entre ambos titanes paralizará el comercio. En menos de un mes estas son algunas de las cosas que pasarán:

- Las empresas de ambos países perderán trillones de dólares.

- Ambos países entrarían en recesión.

- Cientos de millones de chinos perderían sus empleos y volverían a la pobreza.

- En EE.UU la inflación crecería como la espuma y habría escasez de recursos.

- El gasto público de EE.UU se desplomaría, ya que China dejaría de comprar bonos de deuda.

Al menos EE.UU y China deberían firmar un acuerdo de paz apenas empiece la guerra sino quieren caer en una verdadera depresión económica. Lo cual llevará a rebeliones en contra del gobierno por parte de los chinos y estadounidenses. Sobra decir que el colapso económico se extendería a China y EE.UU.

Y luego están las armas nucleares

Tan sólo Rusia y EE.UU por sí solos, tienen el poder para destruir el mundo 4 veces. Puesto que ambos países tienen el 90% de las armas nucleares del mundo, la capacidad nuclear de China y la UE quizá No sea tan sorprendente. Pero sigue siendo importante, ya que podrían destruir a sus rivales en minutos.

¿Un país con esa capacidad está dispuesto a perder en una guerra convencional?

Para nada, cuando Rusia vea a las tropas europeas acercarse a Moscú amenazara con una guerra nuclear para poner fin a todo. Lo mismo harán China y EE.UU cuando vean sus economías colapsar.

Una nuclear limitada entre Rusia, China y EE.UU destruiría a estos países.

¿Los valores judeocristianos y la cultura grecolatina en peligro y que paso en La Argentina?

No cabe duda que entre el mundo Islam y la cultura judeo--cristiana existe una latente relación de desequilibrio y una alta conciencia de conflicto. Con esta aseveración, el origen de este desequilibrio se debe a las culturas de ambos grupos como asimismo a la percepción que se tienen ambos, uno del otro y viceversa.

Las creencias religiosas, especialmente las Islamistas, hacen que se generen infraestructuras psicológicas de creencias “…extremistas, radicalizadas, fundamentalistas…”, que llevan a sostener y legitimar la cultura de la violencia como método de resolución de conflictos.

El islam y los musulmanes no son enemigos de los Cristianos ni de los Judíos; es una religión respetable. Israel tiene acuerdos de paz con seis países árabes y buenas relaciones con decenas de países musulmanes. El problema es el islam fundamentalista y las personas que cometen tales actos en su nombre. Estas personas encuentran apoyo en estados que han convertido al islamismo en su ideología de gobierno, encabezados por Irán, organizaciones globales como los Hermanos Musulmanes, y organizaciones regionales como Hamás y Hezbolá. Todo judeo-cristiano en el mundo es un objetivo para su agresión o personas que tengan arraigados los valores de Occidente (grecolatinos). Argentina fue atacada dos veces por estas entidades terroristas de la República Islámica de Iran. La década del 90 será recordada trágicamente entre otras cosas, en nuestro país, por los atentados terroristas, de los que fuimos víctimas; uno en la Embajada de Israel (1992) y otro en la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994).

Marco Rubio habló sobre una posible cumbre trilateral de EEUU, China y Rusia sobre Ucrania: “La guerra debe terminar”

El jefe de la diplomacia estadounidense admitió contactos preliminares entre los mandatarios para frenar el conflicto bélico europeo, mientras defiende una tregua temporal en las sanciones económicas para facilitar el diálogo en curso.

La historia nos ha enseñado que la guerra total no beneficia a nadie. En la era de la inteligencia artificial, la interconectividad global y las armas de destrucción masiva, el precio de un error puede ser una extinción fatal.