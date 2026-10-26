El Papa ratificó que viajará al país en noviembre y el Presidente lo celebró en redes. La gira quedó sujeta a la evolución de su recuperación médica.

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, luego de que el pontífice ratificara que viajará al país en noviembre. La definición despejó las dudas que habían surgido tras la operación a la que fue sometido el 13 de octubre. El viaje integra una gira más amplia por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú.

En la red social X, Milei escribió: “¡Alegría enorme!”, en mayúsculas, al referirse a la noticia difundida por el Vaticano. La confirmación llegó después de que la salud del pontífice quedara bajo seguimiento médico por la intervención realizada en Roma. Según el texto oficial, el Papa expresó además su alegría por regresar al continente y su voluntad de fortalecer la comunión entre los pueblos.

Agenda en la Argentina

La Santa Sede informó que la estadía de León XIV en la Argentina será entre el 8 y el 11 de noviembre. En ese período, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una agenda que incluye actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores. El arribo está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Será la primera visita de un pontífice al país desde 1987, cuando viajó Juan Pablo II.

Ese mismo día, el Papa visitará el monumento al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con Milei. Luego se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. El lunes 9 irá al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y participará de encuentros con el mundo del trabajo y con comunidades religiosas.

Salud y condicionantes

La gira quedó condicionada por la evolución clínica del pontífice, de 71 años, que el 13 de octubre fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno del pulmón. El 21 de octubre, la Santa Sede informó que los estudios histológicos confirmaron que el tumor estaba localizado y que no era necesario un tratamiento adicional. El cirujano Stefano Margaritora señaló que, desde el punto de vista clínico, no había motivos que impidieran el viaje previsto a Sudamérica.

El proceso de recuperación obligó, sin embargo, a cancelar una visita prevista a Asís para el 27 de octubre, por recomendación médica. El Vaticano indicó que esa decisión respondió a la necesidad de evitar un traslado en helicóptero durante la convalecencia. Mientras tanto, los preparativos para la gira continúan y la definición final sobre eventuales cambios dependerá de la evolución de la salud del Papa y de las indicaciones médicas.

Organización estatal y feriados

En paralelo, el gobierno nacional dispuso una estructura específica para la organización de la visita. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, declaró de interés nacional la llegada del pontífice y creó una unidad ejecutora especial temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete. Ese organismo quedó a cargo de la logística, la infraestructura, la seguridad, las emergencias, el protocolo y la coordinación institucional.

La norma también estableció feriados vinculados con las actividades previstas: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, el martes 10 regirá esa condición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, y el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires. La medida apunta a facilitar los operativos de seguridad, los desplazamientos y la circulación durante las jornadas en las que se esperan concentraciones de fieles y visitantes. La última escala en la Argentina será Luján, antes del traslado a Lima, donde continuará la gira regional.