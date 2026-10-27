El Índice de Confianza del Gobierno (ICG) registró en octubre una suba de 0,9% respecto de septiembre, aunque se mantuvo 7% por debajo del nivel de 2023, según la medición mensual de la Universidad Torcuato Di Tella. El relevamiento ubicó el indicador en 1,95 puntos sobre un máximo de 5. La evolución confirma un repunte mensual, pero todavía lejos de la referencia de un año atrás.

Medición y antecedentes El informe, difundido por la casa de estudios, señala que el índice había caído 5,9% en el mes previo, cuando marcó 1,94 puntos. En la serie que sigue la gestión de Javier Milei, la universidad sostuvo que el nivel se mantuvo relativamente alto en comparación con el promedio de Mauricio Macri y por debajo de los registros de Néstor Kirchner en el mismo tramo de gobierno. También precisó que, en el mes 34 de la actual presidencia, el ICG quedó por debajo del valor de Néstor Kirchner para ese momento de su mandato, pero por encima de los de Mauricio Macri, Cristina Kirchner I, Cristina Kirchner II y Alberto Fernández.

Cómo se midió El relevamiento se realizó sobre 1000 casos, en 39 localidades de todo el país, entre el 5 y el 16 de octubre. Según el informe, Milei mejoró en cuatro de las cinco variables que componen el índice y tuvo un retroceso en “Honestidad”, que llegó a 2,37 puntos, con una baja de 3% frente a septiembre. Las subas se observaron en “Capacidad para resolver problemas”, “Eficiencia”, “Evaluación general del gobierno” y “Preocupación por el interés general”.

Segmentos y diferencias La medición mostró mejores resultados entre los hombres que entre las mujeres, y el nivel más alto se registró en la franja de 18 a 29 años. El valor más bajo apareció entre los mayores de 50 años. También hubo diferencias territoriales: el índice fue más alto en el interior y más bajo en el Gran Buenos Aires. Por nivel educativo, los universitarios otorgaron la mejor calificación de octubre, mientras que quienes alcanzaron el nivel primario dieron la más baja.

La variación mensual del ICG ofrece una foto de corto plazo sobre la percepción pública de la gestión nacional, pero no modifica la tendencia interanual negativa que marca el informe. La próxima referencia para seguir será la medición de noviembre, que permitirá verificar si el repunte de octubre se sostiene o si el indicador retoma la secuencia de bajas observada en varios meses del año.