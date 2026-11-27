La misión argentina buscó fortalecer vínculos con organismos y empresas alemanas, y explorar oportunidades de cooperación e inversión en minerales críticos, energía y electromovilidad.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó en Berlín del primer Congreso de Resiliencia organizado por la Federación de la Industria Alemana (BDI), junto a su par de Jujuy, José Gómez; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Fernando Brum; y la embajadora de la República Argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. El encuentro se realizó en el Café Moskau y convocó a representantes del Gobierno federal y de compañías líderes para debatir sobre seguridad energética, disponibilidad de materias primas y cadenas de suministro ante los desafíos geopolíticos globales.





La agenda formó parte de una misión oficial argentina coordinada por la Embajada Argentina en Alemania. Durante las actividades, la comitiva mantuvo reuniones bilaterales con el presidente de la BDI, Peter Leibinger; directivos de KfW IPEX-Bank y representantes de la Agencia Alemana de Materias Primas (DERA).













También se realizaron encuentros con ejecutivos de empresas vinculadas a la transición energética y la electromovilidad, entre ellas PowerCo SE, del Grupo Volkswagen; AMG Litio y BMW.





Además, Perea disertó en el Foro de Negocios Argentino-Alemán y Roundtable con Empresarios, organizado junto a la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK) y la Iniciativa para América Latina de la Economía Alemana (LAI). Allí expuso sobre el potencial minero de las provincias argentinas y las oportunidades de inversión para desarrollar sus recursos estratégicos.





“Participar de este encuentro nos permite compartir el potencial minero de San Juan y dialogar con quienes forman parte de las cadenas globales de abastecimiento. La provincia trabaja para impulsar un desarrollo responsable, con reglas claras y condiciones que acompañen las inversiones y generen oportunidades para los sanjuaninos”, expresó el ministro Juan Pablo Perea.





La participación de San Juan en este espacio permitió compartir el potencial minero de la provincia y fortalecer el diálogo con actores clave de Alemania. Estos vínculos contribuyen a proyectar los recursos sanjuaninos en las conversaciones sobre minerales críticos y abastecimiento, y a generar nuevas oportunidades de cooperación e inversión.