La conversación fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se produjo antes de la llegada de dos funcionarios del gobierno de Donald Trump a la Argentina.

El presidente Javier Milei conversó este viernes con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a pocas horas de haber estado de visita en Washington. La charla fue confirmada por la cartera estadounidense mediante un comunicado difundido en redes sociales. Según ese texto, ambos líderes reafirmaron la solidez de la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina.

El Departamento de Estado sostuvo que durante el intercambio se analizaron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en el hemisferio. La referencia a inversión transparente y seguridad compartida quedó incluida en la comunicación oficial, sin que se detallaran proyectos, montos ni plazos concretos. En ese marco, la conversación se presentó como parte de la continuidad del vínculo político entre ambas administraciones.

Señal política El asesor presidencial Santiago Caputo republicó el comunicado en su cuenta de X junto con las banderas de ambos países y la consigna TMAP, sigla que significa “todo marcha acorde al plan”. Esa réplica funcionó como una señal pública de respaldo a la conversación informada por la diplomacia estadounidense. No hubo, en el material difundido, precisiones oficiales adicionales sobre la agenda bilateral.

Agenda bilateral La charla se produjo en la previa a la llegada de dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump a la Argentina. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. La visita de ambos abre un nuevo tramo de contactos entre las dos administraciones, en un contexto en el que comercio, inversiones y seguridad quedaron mencionados como ejes de trabajo.

Por lo informado oficialmente, el siguiente paso será la llegada de esos funcionarios a Argentina y la continuidad de las conversaciones bilaterales. El comunicado no precisó fecha ni agenda detallada de esa visita, por lo que ese cronograma sigue como la variable a seguir en la relación entre ambos gobiernos.