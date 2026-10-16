El Presidente habló en la embajada argentina en Estados Unidos y volvió a condenar el antisemitismo. También reforzó su alineamiento con Israel y Washington.

Javier Milei junto al secretario Wright, Karina Milei, Pablo Quirno y Alec Oxenford en la ambajada argentina.

El presidente Javier Milei afirmó en Washington que Israel es “el bastión de Occidente” y sostuvo que, si ese país “cayera”, luego irían “por todo Occidente”. Lo hizo durante un acto en la embajada argentina en Estados Unidos, en el marco de una actividad organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HIRA).

Antes de su exposición, Milei mantuvo un encuentro con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, quien había llegado a la sede diplomática para participar como orador del acto. La reunión se realizó en la planta alta de la embajada y, según el texto original, estuvieron presentes Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, canciller; y Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca.

Antisemitismo y Medio Oriente

En un discurso de 15 minutos, el Presidente ratificó su posición contra el antisemitismo y contra la ofensiva terrorista que atribuyó a Irán en Medio Oriente. También defendió la alianza estratégica con Estados Unidos y vinculó esa postura con la política exterior argentina. Según el relato oficial del acto, sus definiciones fueron aplaudidas por Ruben Ramírez, canciller de Paraguay; Víctor Bisonó, canciller de República Dominicana; Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en la lucha contra el antisemitismo; y una decena de embajadores de América Latina y Europa.

Milei recordó los ataques del 7 de octubre de 2023, a los que vinculó con Hamás y con el régimen iraní. Sostuvo que en ese episodio fueron asesinadas “más de mil doscientas personas”, entre ellas “varios compatriotas nuestros”, y que “doscientos cincuenta y uno” fueron tomados como rehenes, de los cuales “veintiuno eran ciudadanos argentinos”. También cuestionó la reacción internacional posterior y habló de “justificaciones a la barbarie” y de llamados al diálogo con “el mal”, en referencia a su defensa del derecho de Israel a responder.

Posicionamientos y cierre del viaje

Antes del discurso presidencial, también expusieron Alec Oxenford, Pablo Quirno, Chris Wright, Yehuda Kaploun y Marcelo Mindlin, presidente de la HIRA. Oxenford afirmó que, bajo el liderazgo de Milei, la Argentina convirtió la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel en una prioridad de política exterior. Quirno señaló que el Presidente hizo de esa causa una prioridad personal y que la Argentina fue “la primera nación latinoamericana en presidir esta alianza”.

Tras el acto, Milei y su comitiva regresaron al hotel para cerrar las valijas y viajar de vuelta a Buenos Aires. A las 19.07 de la hora de DC, el Presidente subió a una van negra blindada y partió hacia la Base Andrews, en Maryland. Según el cronograma informado en la cobertura original, su regreso a la Argentina estaba previsto para el día siguiente.