El Presidente participará el miércoles de un acto en el salar del Hombre Muerto. La actividad se vincula con la expansión del Proyecto Fénix de Río Tinto.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dio la bienvenida este martes a Javier Milei por su primera visita oficial a la provincia, donde el Presidente encabezará la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto.

“Bienvenido presidente @JMilei en su primera visita oficial a Catamarca. Junto a los equipos de gobierno y Río Tinto vamos a participar de un día clave para la minería argentina”, escribió el mandatario provincial en su cuenta de X. La actividad se realizará el miércoles en el salar del Hombre Muerto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, y tendrá a Jalil como anfitrión de la comitiva nacional.

La comitiva estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según el cronograma oficial, a las 8 partirán en un avión Hércules hacia el salar, donde serán recibidos por el director ejecutivo de Río Tinto, Simón Trott, y el gerente general de la compañía en la Argentina, Ignacio Costa.

Agenda oficial La recorrida por las instalaciones comenzará a las 9:50 e incluirá el sector de producción de carbonato de litio. El acto de inauguración está previsto para las 11. Después de la actividad, la comitiva regresará vía Salta hacia Buenos Aires, con llegada a la Aerostación Militar Aeroparque programada para las 14:10.

Antecedentes El viaje presidencial se suma a otros contactos recientes entre funcionarios nacionales y los gobiernos de Catamarca y Salta por proyectos de litio. Semanas atrás, Karina Milei y Diego Santilli participaron de la puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO, junto a Raúl Jalil y al gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

La inversión en ese emprendimiento supera los u$s2.000 millones. Su segunda etapa ingresó este año al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuenta con un esquema de financiamiento que incluye un crédito de u$s700 millones de BID Invest para la expansión en ambas provincias. La presencia de Milei en Catamarca se enmarca en una agenda de recorridas por las provincias para visitar iniciativas de inversión.