El organismo cerró un entendimiento técnico con la Argentina y elogió la baja de la inflación, el superávit fiscal y la acumulación de reservas. Falta la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del organismo. El entendimiento aún debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo, que trataría el caso a principios de diciembre. Si recibe ese aval, el Gobierno quedará en condiciones de acceder a un desembolso de aproximadamente US$900 millones.

El comunicado oficial del FMI sostuvo que “las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”. En esa línea, el organismo señaló que el programa respaldado por el Fondo “continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”.

Reservas y vencimientos

El informe indicó que el BCRA compró cerca de USD 16.000 millones en lo que va de 2026, dato que el organismo vinculó con la acumulación de reservas. También advirtió que la revisión sería tratada a principios de diciembre y que el desembolso pendiente equivale a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del Fondo. Según el texto, es poco probable que la aprobación llegue antes del próximo lunes, cuando el Gobierno debe afrontar un vencimiento por USD 800 millones en concepto de intereses con el organismo.

Señales fiscales

En el frente fiscal, el FMI afirmó que el superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 seguirá siendo un eje del programa. Añadió que para 2027 se espera un esfuerzo similar, en línea con el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso, y remarcó que sería el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas. También sostuvo que la disciplina del gasto y las reformas tributarias y fiscales apuntan a consolidar ese sendero sin desatender el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales.

Próximos pasos

El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que “avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población”. Por su parte, el FMI indicó que, para fortalecer la resiliencia, el BCRA que conduce Santiago Bausili seguirá comprando reservas. Esa estrategia se complementará con financiamiento en divisas, recursos de mercados de capitales locales, aportes de socios oficiales e ingresos por privatizaciones, de acuerdo con el comunicado del organismo.