Santiago Caputo y Christopher Landau, la semana pasada.

La La Libertad Avanza aceptó cambios en el proyecto de “soberanía nacional” para conseguir dictamen en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Según informó el oficialismo, el dictamen de mayoría reunió 60 firmas sobre 104 presentes. Los pedidos de modificación fueron impulsados por bloques aliados, mientras que desde el peronismo se planteó que la redacción fue ajustada para no afectar intereses empresariales vinculados a la explotación de recursos en Malvinas.

Cambios al texto El diputado nacional de La Libertad Avanza Damián Arabia explicó que el oficialismo mantuvo “el régimen de sanciones para quienes exploten nuestros recursos sin autorización extranjera”, aunque incorporó “garantías pertinentes” para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios. En ese tramo, señaló además que se exceptuaron “participaciones accionarias minoritarias”, al considerar que en la lógica del mercado accionario esas tenencias no podrían conocer el destino final de sus ingresos. La modificación fue presentada como una precisión técnica sobre el alcance de las sanciones previstas en el texto original.

Artículo 111 Arabia también se refirió al artículo 111, al que describió como una norma “directamente destinada a campaña de injerencia extranjeras, clandestinas de engaño o ilicitud”. Según su exposición, la nueva redacción excluye expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida a expresiones extranjeras. En paralelo, se incorporó al Consejo de Seguridad al Ministerio de Seguridad y se ratificó el reconocimiento de las competencias de las provincias sobre su territorio y sus recursos. Esos cambios quedaron incluidos en el dictamen que avanzó en comisión.

Denuncia de Unión por la Patria Antes de que Arabia detallara las modificaciones, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino dijo que se estaba “dictaminando sin conocer el dictamen del oficialismo” y sostuvo que el proyecto fue modificado “siguiendo las órden del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau”. Marino vinculó esa afirmación con las reuniones que el funcionario de la administración de Donald Trump mantuvo la semana pasada con el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien señaló como ideólogo del proyecto.

Reclamo por Malvinas En el mismo debate, Marino afirmó que Landau “exigió restringir el título del proyecto de ley que tiene que ver con las sanciones a los fondos de inversión y accionistas ligados a las empresas que se están robando los recursos y petróleo de nuestras Malvinas”. También cuestionó que el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se haya reunido con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y sostuvo que “sepan más que los diputados”. Las expresiones quedaron registradas en una discusión parlamentaria atravesada por la redacción final del proyecto y por el alcance de las sanciones previstas.

Con el dictamen ya emitido, el texto quedó en condiciones de seguir su tratamiento legislativo. La discusión siguiente dependerá de la definición del temario en el recinto y de la posición que adopten los bloques que acompañaron o cuestionaron las modificaciones introducidas en comisión.