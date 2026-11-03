Patricia Bullrich reunió a 15 diputados en oficinas del barrio de Palermo y envió una señal de fuerza hacia la conducción de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. La movida ocurrió una semana después de que Karina Milei impulsara un reemplazo en la jefatura del bloque libertario del Senado, en un contexto de disputa interna por el control legislativo. Según el texto difundido tras el encuentro, el grupo que responde a Bullrich dejó trascender que sin ese sector “no sale más nada” de la Cámara baja.

Impacto legislativo

La reunión fue interpretada como una advertencia política a Martín Menem, a quien Bullrich le mostró su peso parlamentario con una foto grupal difundida en redes por Sabrina Ajmechet. En el oficialismo sostienen que La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, pero que 15 responden a la ministra de Seguridad y resultan decisivos para sostener la condición de primera minoría. Sin ese apoyo, el Gobierno quedaría más expuesto en votaciones sensibles, entre ellas la defensa de vetos presidenciales o la contención de un eventual juicio político.

Reacomodamiento interno

Entre los asistentes estuvieron, además de Ajmechet, Silvana Giudici, Belén Avico, Alejandro Bongiovanni, Damián Arabia, María Luisa Estevarena, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Patricia Vásquez, Lorena Petrovich y Martín Matzkin. También fueron invitados Diego Valenzuela, Juan Pablo Arenaza y Gerardo Milman, mientras que se ausentaron Aníbal Tortoriello, Laura Rodríguez Machado y Luis Picat. En el entorno de Bullrich sostienen que el objetivo es coordinar la acción entre diputados y senadores para “marcarles la cancha” a Martín Menem y a Karina Milei.

Señales a la Casa Rosada

La tensión se da en paralelo a la decisión de Karina Milei de suspender una reunión de mesa política, según el texto original, para evitar un nuevo choque interno. En ese marco, uno de los participantes del encuentro con Bullrich afirmó que la ministra representa “ese 25% que la votó a ella en el 2023” y que seguirá trabajando para sostener esa representación. La propia ministra, además, respaldó el anuncio económico de Toto Caputo sobre medidas para aliviar la situación de las PyMEs, al que vinculó con su planteo sobre el impacto de los embargos en las empresas.

El episodio deja abierto un dato central para la dinámica parlamentaria del oficialismo: la capacidad de ese grupo de 15 diputados para ordenar o condicionar votaciones en Diputados. Su peso dependerá de si se mantiene alineado con la conducción de La Libertad Avanza o si profundiza la distancia con la mesa política que encabezan Javier Milei y Karina Milei.