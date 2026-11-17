En una cena del CICyP, el Presidente defendió la desregulación, la baja de impuestos y el equilibrio fiscal como motores del crecimiento. También anticipó nuevas reformas si logra la reelección.

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que Argentina “está sentando las bases de un siglo de oro” durante una cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. En ese ámbito sostuvo que el crecimiento económico depende de la desregulación y de la baja de impuestos. El mensaje fue pronunciado ante empresarios y con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del canciller Pablo Quirno.

En el inicio de su exposición, el mandatario dijo que no se discute la crisis sino el crecimiento, al que definió como el eje de su planteo económico. Aseguró que el problema de la expansión es la oferta y cuestionó a economistas que proponen un impulso de la demanda. Según su planteo, la contracción de la oferta no se corrige con más gasto, sino “desregulando y bajando impuestos”.

Deuda, riesgo país y reformas

Más adelante, Milei elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo, y planteó que la meta oficial es “devolverles para el año 2031 quinientos mil millones de dólares”, monto que vinculó con la deuda. También sostuvo que la baja de la tasa de interés depende de reducir el riesgo país y lo ató al equilibrio fiscal. En ese tramo cuestionó a la oposición con la expresión “Orcolandia” y afirmó que la mejora depende de las decisiones de los argentinos.

El Presidente también anticipó que, si obtiene la reelección, impulsará un nuevo paquete de reformas a partir del 11 de diciembre de 2027. Señaló que, si gana en primera vuelta, el oficialismo quedaría con el control de la Cámara de Diputados y a “dos o tres senadores” de la mayoría en el Senado. En ese marco, aseguró que lo realizado hasta ahora quedaría “chiquitito” frente a un movimiento reformista más profundo.

Impuestos y sector agropecuario

En otro pasaje, Milei vinculó la llamada motosierra con la reducción del gasto público y la continuidad de la baja de impuestos. Dijo además que “los impuestos son un robo”, aun siendo jefe de Estado, y prometió que las retenciones al agro serán eliminadas hacia 2031. También cuestionó a quienes combinan crecimiento económico con expansión del gasto y déficit fiscal, al considerar que esa fórmula “se dan un tiro en los pies”.

Sobre el cierre, el mandatario ubicó a los empresarios como actores centrales del crecimiento y sostuvo que deben resolver problemas para la población. Dijo que, cuando lo hacen, ofrecen bienes de mejor calidad a menor precio y se convierten en “benefactores sociales”. En esa línea, convocó a “ser benefactores sociales ganando mucho dinero”, como vía para generar prosperidad. El discurso quedó centrado en la desregulación, el equilibrio fiscal y una hoja de ruta de reformas que el Gobierno proyecta para los próximos años.