La provincia de Salta tendrá elecciones provinciales el 16 de mayo de 2027, después de que el gobernador Gustavo Sáenz confirmara el desdoblamiento de los comicios respecto del calendario nacional. Con esa decisión, los salteños elegirán a sus representantes cinco meses antes de la votación presidencial, prevista para el 24 de octubre.

La convocatoria fue oficializada mediante el decreto 762 y anunciada en redes sociales por el ministro de Gobierno provincial, Nacho Jarsun, quien informó que firmó la resolución junto al mandatario. Según expresó el funcionario, la definición busca separar la elección local de la nacional y ordenar el cronograma institucional de la provincia.

Definición institucional Jarsun sostuvo: "Queridos salteños, quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo". En otro tramo agregó: "Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación". La administración provincial evaluaba adelantar la votación para el 16 o el 23 de mayo y finalmente se inclinó por la primera fecha.

Qué se elige La convocatoria establece la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador, además de las bancas legislativas provinciales y las autoridades municipales. En total, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales. También se elegirán convencionales constituyentes municipales en Rivadavia Banda Sur, que tendrán a su cargo la elaboración de una nueva Carta Orgánica.

Marco electoral Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La decisión de Salta se suma a la de otras provincias que resolvieron separar sus elecciones locales de las nacionales de 2027. Neuquén, por ejemplo, adelantará su votación al 14 de febrero, mientras que otros distritos evalúan seguir el mismo camino para evitar que la disputa presidencial condicione sus campañas provinciales.

Con la fecha ya fijada por decreto, el próximo hito institucional será la organización operativa del proceso electoral provincial y la definición de la campaña en cada categoría en disputa. El calendario nacional, en tanto, quedará concentrado en la elección presidencial del 24 de octubre.