El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles en Catamarca que San Juan y esa provincia concentran 10 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión total cercana a los USD 23.000 millones, según afirmó en su discurso. La referencia formó parte de una exposición centrada en la minería y en la expansión de iniciativas vinculadas al litio. El jefe de Estado utilizó esos datos para respaldar el esquema de incentivos a grandes capitales y asociarlo con generación de empleo.

Acto en Catamarca

El mandatario participó de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el salar del Hombre Muerto. Estuvieron con él su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo. También asistió el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil. El acto sirvió como escenario para que la Casa Rosada insistiera en la minería como uno de los vectores de su estrategia económica.

Defensa del RIGI

Milei defendió el RIGI al definirlo como un mecanismo que ofrece “estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica” para quienes arriesgan capital. Según planteó, ese marco se traduce en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina. También destacó la expansión del Proyecto Fénix y dijo que, después de tres décadas, la iniciativa vuelve a crecer. En ese tramo de su discurso, presentó a la minería como una actividad con capacidad para transformar economías locales, en especial en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Críticas a La Rioja

El Presidente también apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a quien reprochó no haber adherido al RIGI y haber recurrido a una cuasimoneda provincial para pagar salarios estatales. “Mientras los gobernadores responsables salen a atraer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores llamados ‘chachos’ para pagarle a los empleados estatales”, afirmó. Más adelante sostuvo que la provincia “no tiene ni un proyecto productivo” y vinculó la emisión de esa moneda con el financiamiento del gasto público. La disputa se inscribe en las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración riojana sobre instrumentos de emisión provincial y políticas de atracción de inversiones.

San Juan en el mapa minero

En su exposición, Milei incluyó a San Juan entre las provincias que, según dijo, avanzaron con proyectos bajo el régimen. La mención resulta relevante para la estructura productiva sanjuanina, donde la minería ocupa un lugar central en la agenda de inversiones, empleo e infraestructura. El dato de los 10 proyectos y los USD 23.000 millones fue presentado por el Presidente y no fue acompañado en el acto por una verificación independiente. El seguimiento del RIGI y de las decisiones de adhesión provincial seguirá siendo un punto clave para la evolución de nuevas inversiones en el sector.