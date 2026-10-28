El senador difundió una carta desde Miami en la que rechazó el resultado electoral y cuestionó a la Justicia. También agradeció a Javier Milei y Donald Trump.

Flávio Bolsonaro elevó la tensión política en Brasil al proclamarse “verdadero presidente electo” y denunciar un supuesto fraude en las elecciones que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador difundió un comunicado desde Estados Unidos, adonde llegó este miércoles tras abandonar territorio brasileño en un vuelo privado. La declaración suma un nuevo capítulo a la disputa por la legitimidad del resultado y proyecta sus efectos sobre la oposición al gobierno de Lula.

En el texto publicado en sus redes sociales, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro afirmó que no reconoce el resultado electoral y acusó al oficialismo y a integrantes del Poder Judicial de impulsar una persecución política en su contra. Sin presentar pruebas que respalden sus afirmaciones, sostuvo que el proceso estuvo marcado por irregularidades y reclamó explicaciones sobre la organización de la votación. “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, escribió al comienzo de la carta.

Salida y causa judicial El traslado a Estados Unidos se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Bolsonaro niega haber cometido irregularidades en esa causa. Según la información difundida sobre su viaje, salió de Brasil por la frontera con Argentina y abordó un avión privado que hizo una escala en Ecuador antes de aterrizar en Miami.

Cuestionamientos al proceso En su comunicado, Bolsonaro apuntó contra el ministro Cristiano Zanin, a quien responsabilizó por una supuesta alteración del proceso electoral. Según su versión, una decisión judicial habría extendido el horario de votación y permitido que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta. Sin embargo, el planteo no coincide con los registros electorales citados en la información difundida sobre el caso: el Tribunal Superior Electoral (TSE) contabilizó unos 34.000 votos después de las 17, horario habitual de cierre de las urnas. La denuncia no estuvo acompañada de pruebas que acrediten la existencia de fraude.

Además, cuestionó la actuación del Supremo Tribunal Federal y sostuvo que la Justicia estaría siendo utilizada para impedir su participación política. En la carta, describió una supuesta persecución que, según afirmó, podría derivar en la incautación de documentos, restricciones judiciales, arresto domiciliario y una eventual condena. También acusó al gobierno de Lula de utilizar recursos estatales durante la campaña y pidió que se anule la candidatura del presidente y de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin. Esas acusaciones forman parte de sus declaraciones y no fueron presentadas como hechos judicialmente acreditados.

Cambio de postura La decisión de instalarse en Estados Unidos representa un giro respecto de lo que Flávio Bolsonaro había manifestado el día anterior. En ese momento, había asegurado que no abandonaría Brasil y que desistiría de intentar invalidar el resultado electoral. Ahora, en cambio, sostuvo que su salida responde a la necesidad de proteger a su familia y continuar su actividad política sin las restricciones que, según denuncia, enfrenta en su país. “No he huido de Brasil; he salido por Brasil”, afirmó en el texto.

Para justificar su decisión, mencionó a dirigentes y figuras históricas que desarrollaron parte de su actividad política desde el exilio, entre ellos Rui Barbosa, Charles de Gaulle y José Martí. También comparó su situación con la de dirigentes opositores venezolanos, a quienes presentó como ejemplos de resistencia frente a gobiernos que considera autoritarios. Hacia el final de la carta, aseguró que mantendrá el contacto con sus seguidores y que en los próximos días presentará una estrategia para movilizar a la oposición por medios pacíficos y legítimos. También hizo un llamado a senadores, diputados y gobernadores que integran su espacio político para que continúen enfrentando al gobierno brasileño.