El Presidente respaldó el régimen para grandes inversiones en un acto minero. También criticó a Ricardo Quintela por la cuasimoneda riojana.

El presidente Javier Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el desarrollo minero durante un acto en Catamarca, donde participó de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto. En ese marco, vinculó la expansión del sector con la generación de empleo y con la llegada de capitales a las provincias que adhieren al esquema.

La actividad se realizó este miércoles, por el Día del Minero, y coincidió con la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el salar del Hombre Muerto. Milei estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo. También participó el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil.

Defensa del RIGI

Durante su discurso, el Presidente sostuvo que el régimen ofrece “estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica” para quienes arriesgan capital. Según afirmó, esa previsibilidad se traduce en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina. También elogió a los gobernadores que adhirieron al esquema y promovieron proyectos mineros en sus distritos.

Milei señaló además que el Proyecto Fénix vuelve a crecer después de tres décadas. En ese contexto, mencionó a Catamarca y San Juan como provincias que avanzaron con iniciativas bajo el RIGI. De acuerdo con su exposición, entre ambas jurisdicciones hay diez proyectos aprobados, con una inversión total cercana a los USD 23.000 millones.

Críticas a La Rioja

El mandatario también cuestionó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por no adherir al régimen y por recurrir a una cuasimoneda provincial para pagar salarios estatales. “Mientras los gobernadores responsables salen a atraer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores llamados ‘chachos’ para pagarle a los empleados estatales”, afirmó. Además, vinculó esa emisión con el sostenimiento de “presupuestos infinitos”.

Más adelante, sostuvo que La Rioja y su vecina provincia cuentan con recursos minerales como litio y cobre, pero que Quintela decidió oponerse al RIGI. En su planteo, esa decisión explica que la provincia no tenga proyectos productivos. La discusión se inscribe en las diferencias entre la Casa Rosada y el gobierno riojano por el uso de instrumentos de emisión provincial y por las políticas para atraer inversiones.

El acto volvió a colocar a la minería y al RIGI en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional. En paralelo, dejó expuesta la disputa política con Quintela en un momento en el que la expansión de proyectos en Catamarca y San Juan sigue siendo uno de los ejes de la agenda productiva del sector.