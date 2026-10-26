En septiembre, los usuarios residenciales cubrieron en promedio el 74% del costo de generación eléctrica, mientras que el Estado financió el 26% restante, según el último Monitor Eléctrico de RICSA ALyC. El dato marcó la menor proporción subsidiada del año y se explicó, principalmente, por una caída de los costos mayoristas. La demanda de electricidad, al mismo tiempo, volvió a crecer respecto de 2025.

El informe indica que el costo real de generación utilizado como referencia se ubicó en $114.280 por megavatio hora (MWh), mientras que el precio promedio abonado por el segmento residencial fue de $84.288 por MWh. Esa diferencia implicó que la cobertura estatal se redujera desde el máximo de 65% registrado en julio hasta el nivel de 26% de septiembre. La consultora remarcó que la mejora no respondió solo a una suba de tarifas, sino a una baja mensual del costo de referencia de la electricidad de 20,4%.

Menor costo mayorista La evolución del sistema eléctrico estuvo acompañada por un cambio en la composición de la generación. La producción hidroeléctrica creció 31,8% interanual, mientras que el despacho de las centrales térmicas retrocedió 11,6%. En paralelo, el consumo eléctrico nacional aumentó 5,4% respecto de septiembre de 2025, con una temperatura media en el Gran Buenos Aires de 14,7 grados, aproximadamente un grado menos que un año antes. El informe atribuye parte de esa variación a las condiciones climáticas.

Diferencias por segmento El estudio muestra que no todos los usuarios enfrentan la misma relación entre precio y costo de generación. Los usuarios sin subsidios abonaron $126.822 por MWh, equivalente al 111% del costo de referencia, mientras que los consumos excedentes de quienes conservan asistencia estatal pagaron $127.686 por MWh, alrededor del 112%. En cambio, los consumos básicos subsidiados se ubicaron en $36.813 por MWh, por lo que cubrieron apenas el 32% del costo y el 68% restante siguió financiado por el Estado. La reducción promedio, por lo tanto, no significó una eliminación generalizada de subsidios.

Mercado mayorista En el mercado eléctrico mayorista, el precio spot llegó en junio a un máximo cercano a los u$s189 por MWh y luego inició una baja que se profundizó en septiembre, cuando se ubicó en u$s90,1 por MWh. Esa caída fue de 42,9% frente a agosto, aunque el valor todavía quedó 17% por encima del de septiembre de 2025, cuando había promediado u$s77 por MWh. El informe también consignó que el costo asignado al segmento regulado fue de u$s75,3 por MWh, frente a los u$s90,1 del mercado spot.

La consultora señaló, además, que el precio estacional vigente se ubicó en $110.530 por MWh, un 58,4% por encima del valor de septiembre del año pasado. Ese dato muestra que la baja de los costos mayoristas no se traduce de manera automática en una reducción equivalente de las facturas finales, porque los hogares también afrontan cargos de transporte, distribución e impuestos. El comportamiento de los próximos meses dependerá de la evolución de la demanda, las temperaturas y la disponibilidad de generación.