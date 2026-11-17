Marcelo Fernández justificó la ausencia de Sergio Uñac en la audiencia y respaldó la decisión de Mónica Lucero. La nulidad rige desde el 13 de octubre y el caso seguirá en Impugnación.

El abogado Marcelo Fernández, defensor de Sergio Uñac en la causa Acueducto Gran Tulum, justificó la ausencia del senador nacional sanjuanino en la audiencia de este martes y fijó la posición de su parte frente a la resolución dictada por la jueza Mónica Lucero. Según sostuvo, la magistrada dispuso anular el procedimiento desde el 13 de octubre y elevar la cuestión a Impugnación para que se defina si continúa o no al frente del expediente. La definición es relevante porque ordena el trámite procesal de una causa de alto impacto institucional en San Juan.

Posición de la defensa

Fernández afirmó que la decisión de Lucero “fue la correcta” y agregó: “cuando un juez lleva adelante su tarea conforme a la ley no tenemos que decir”. En esa línea, planteó que la jueza “cometió un error al darle un trámite que no está establecido por la ley” y que, con la nulidad, “se subsana esa situación”. El planteo de la defensa apunta a que los actos posteriores a esa fecha queden alcanzados por la nulidad declarada. También implica que el debate sobre la validez del trámite deberá ser revisado por la instancia de Impugnación.

Ausencia en la audiencia

Consultado por la inasistencia de Uñac, el abogado explicó que el senador estaba en la Cámara y que había asistido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se trató la Reforma Electoral. “Era muy importante y tenía un llamado a esos efectos”, señaló Fernández. La explicación buscó dejar asentado que la ausencia no respondió a una desatención del proceso sino a una actividad legislativa simultánea. En términos procesales, la audiencia siguió sin la presencia del imputado o parte involucrada, mientras la defensa mantuvo su postura de respaldo a la nulidad.

Lo que viene

Fernández sostuvo además que, para la defensa, “no existe ningún delito” y que todo responde a una “intentona de persecución política”. Esa afirmación forma parte de la estrategia defensiva y no constituye una resolución judicial sobre el fondo de la causa. El próximo paso quedó atado a la revisión de la nulidad en Impugnación, instancia que deberá definir si el procedimiento cuestionado se mantiene o se retrotrae desde el 13 de octubre. Hasta entonces, el expediente queda condicionado por esa discusión procesal.