El dirigente de La Cámpora tiene agendado un viaje a la provincia, según Infobae. También figura en su hoja de ruta una visita a Chaco.

Máximo Kirchner, actual líder de La Cámpora, tiene previsto viajar a San Juan en las próximas semanas, según informó Infobae. El diputado nacional, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también tiene agendado un paso por Chaco. La visita se inscribe en una serie de recorridas provinciales que el dirigente viene realizando en el año.

Agenda federal En lo que va de 2025, Kirchner ya estuvo en Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja, además de participar en reuniones y actos vinculados con el espacio que conduce. Entre esas actividades se contó un encuentro en sus oficinas de San Telmo con Ricardo Quintela, Jorge Capitanich y Sergio Uñac, así como un acto en San José 1111 por el último aniversario del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Su presencia en San Juan se suma a esa estrategia de intervención territorial fuera del distrito bonaerense.

Discusión interna En el peronismo, estos movimientos son leídos en clave de reorganización política y de disputa por la conducción. El propio Kirchner suele sostener que la principal candidata de ese espacio es CFK, mientras que en el entorno camporista se multiplican las especulaciones sobre su rol en la próxima etapa electoral. En paralelo, el texto original señala tensiones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien se le reprocha no haber visitado a la expresidenta en San José 1111 durante este año.

Proyecto tributario En ese contexto, Máximo Kirchner presentó este martes en el Congreso un proyecto de ley que crea el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), destinado a gravar la salida efectiva de capitales del país en divisas, valores negociables o activos virtuales. Según la iniciativa, la recaudación mínima potencial rondaría los 2,89 billones de pesos, cifra que el texto compara con lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital. El proyecto prevé una asignación específica de esos recursos para las provincias y prioriza a los sectores más afectados por el ajuste.

Próximas actividades Antes de la eventual llegada a San Juan, Kirchner participará este fin de semana en Mar del Plata del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También estuvo en la sede del PJ Nacional en la presentación de un microdocumental sobre el retiro de YPF de Comodoro Rivadavia, realizado por estudiantes de escuelas técnicas. En paralelo, el debate por el proyecto de ITIC y la eventual suspensión o eliminación de las PASO sigue abierto dentro del peronismo.