Las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores definieron una nueva medida de fuerza y presionan por una acción conjunta con la CGT.

Las dos CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores, anunciaron un nuevo paro para fines de octubre y procuran sumar a la CGT a una definición común frente al Gobierno Nacional. La central cegetista se reúne este martes en la sede de la UOCRA para debatir cómo seguirá su plan de lucha.

Este lunes, la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma mantuvo un encuentro para avanzar con las iniciativas de rechazo a la gestión del presidente Javier Milei durante octubre. Según la organización, las acciones incluirán “huelgas, movilizaciones y actividades en articulación con organizaciones sindicales y sociales”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, fuentes de la CTA-A señalaron que mantuvieron conversaciones con la CGT “varias veces la semana pasada, con el teléfono abierto” y que “estaría todo bien” para organizar un paro conjunto entre el 28 y el 30 del mes próximo. El secretario general, Hugo Godoy, sostuvo que la estrategia apunta a “articular las diferentes luchas con la mayor cantidad de actores posibles”.

Agenda de octubre El cronograma de la CTA-A prevé la participación de jóvenes del gremio en la peregrinación a Luján el 3 de octubre, y actividades conjuntas con movimientos sociales el 6 de octubre, cuando se cumpla un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que según el texto afectó a casi un millón de personas. Además, habrá una movilización el 15 de octubre en una nueva marcha del Frente Universitario, mientras que la CONADU Histórica realizará un paro de 72 horas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en las universidades nacionales.

Otros sectores La FeTERA anunció una movilización el 26 de octubre frente a la central nuclear de Atucha, en defensa de la soberanía energética. En paralelo, la CTA confirmó su participación en el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, que se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.

La central también informó que su sede nacional, ubicada en Bartolomé Mitre 748 de la Ciudad de Buenos Aires, funcionará como base operativa del comando de Lula en Argentina. La definición de la CGT en la reunión de este martes será el dato a seguir para saber si el conflicto sindical deriva en una medida unificada entre las principales centrales obreras.