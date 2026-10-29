Silvio Zurzolo, tesorero de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la 32ª Conferencia Industrial, reclamó acelerar la baja de impuestos para aliviar los costos de producción. El encuentro se realizará el 3 de noviembre en el Golden Center de Parque Norte y contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. En diálogo con Ámbito, sostuvo: “Me gustaría que la rebaja se haga de forma más rápida. Claramente no es lo que va a suceder. Lo importante es empezar a hacerlo”.

El dirigente industrial planteó que la discusión tributaria atraviesa los tres niveles del Estado. Según dijo, la UIA tiene “un informe” que demostraría con números concretos que Argentina está entre los países con mayor presión impositiva en los planos local, provincial y nacional. En ese marco, consideró “urgente” avanzar en una reducción de tributos a nivel nacional y provincial, y señaló que en el plano municipal la situación no es homogénea porque hay intendentes que, a su criterio, administran mejor que otros.

Agenda del encuentro

Zurzolo anticipó que la apertura del evento estará a cargo de Caputo y que el cierre quedará en manos de Santilli. También participarán Jorge Macri, por la Ciudad de Buenos Aires, y los gobernadores de San Juan, Mendoza, Córdoba, Catamarca y Santa Fe. Además, habrá paneles con empresas pymes de distintos sectores, entre ellas una textil, una vinculada con producción de cine, una del campo, una metalúrgica y una alimentaria. El economista Esteban Domecq expondrá sobre la coyuntura macroeconómica y Carlos Saavedra, presidente del departamento público tributario, abordará la cuestión fiscal.

Tecnología y empleo

Entre los ejes del encuentro también figura el impacto de la inteligencia artificial en la industria. Zurzolo sostuvo que la tecnología puede reemplazar tareas, pero no a las personas en la toma de decisiones, y remarcó la necesidad de contar con recursos humanos formados para operar en nuevos entornos productivos. Para sostener esa idea, planteó que la transformación tecnológica exige educación y “formación situada”, es decir, capacitación en el propio lugar de trabajo.

En relación con los proyectos vinculados al RIGI —el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones—, el dirigente señaló que el desafío es integrar a las pymes en la cadena de valor. También vinculó la discusión energética con el desarrollo productivo del norte del país y mencionó a Vaca Muerta como una base de recursos que debería traducirse en nuevas plantas, oportunidades regionales y una política energética articulada con la industria. La conferencia del 3 de noviembre quedará así como un espacio de definición de reclamos, diagnósticos y propuestas ante funcionarios nacionales y provinciales.