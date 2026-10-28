El fiscal general de la Corte, Guillermo Francisco Baigorrí, difundió un comunicado oficial en el que expresó su apoyo a los funcionarios vinculados con la investigación de la obra del Acueducto Gran Tulum. El pronunciamiento surgió luego de que trascendieran versiones periodísticas sobre una presunta denuncia en su contra ante los tribunales de Comodoro Py.

La Fiscalía General de la Corte de San Juan emitió este miércoles 28 de octubre un comunicado de prensa para fijar su posición frente a versiones periodísticas que dan cuenta de una supuesta denuncia penal contra los fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro, vinculados a la investigación criminal de la obra del Acueducto Gran Tulum.

El documento, firmado por el fiscal general de la Corte, doctor Guillermo Francisco Baigorrí, expresa un fuerte respaldo institucional a ambos funcionarios y al equipo que trabaja en la investigación. Además, destaca la importancia de defender la independencia, la autonomía y la labor de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, especialmente ante investigaciones por posibles hechos de corrupción.

En el pronunciamiento, la Fiscalía General también reafirma su compromiso con el cumplimiento de sus funciones y con el lema institucional “hacer el deber ser”.

A continuación, el comunicado completo difundido por el Ministerio Público de San Juan:

MINISTERIO PUBLICO DE SAN JUAN

FISCALÍA GENERAL DE LA CORTE

COMUNICADO DE PRENSA

Ante algunas versiones periodísticas que dan cuenta de una supuesta denuncia penal, radicada ante los tribunales de Comodoro Py, en contra de los Sres. Fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro, con vinculación a la investigación criminal de la obra “Acueducto Gran Tulum”, la Fiscalía General de la Corte, como autoridad máxima de la institución, al respecto expresa:

En general, poner énfasis en la total defensa y apoyo del organismo fiscal de la Provincia, como así también la salvaguarda de la noble y valiosa función de todos sus miembros (fiscales, ayudantes fiscales, funcionarios y personal administrativo) que se desempeñan en el Ministerio Público, sea cual fuere la causa, máxime aún en investigaciones por posibles hechos de corrupción.

En particular, destacar la honradez, profesionalidad, dedicación, valentía, compromiso con la verdad y buena fe de los fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro, como asimismo todo el equipo que los secunda. Ellos han demostrado siempre en su actuar objetividad, rigor técnico, legalidad, lealtad procesal, independencia y plena autonomía. En pocas palabras, un noble ejercicio de su propio deber, que debe ponerse de resalto y validar.

Simplemente, ante esto, corresponde hacer saber que el Ministerio Público Fiscal, orgullosamente, seguirá aplicando en los hechos su lema de “hacer el deber ser”.

San Juan, 28 de octubre de 2.026.

Dr. Guillermo Francisco Baigorrí