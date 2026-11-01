La aprobación de la gestión de Javier Milei subió en octubre al 36,2%, según el Monitor de Opinión Pública (MOP) que elabora la consultora Zentrix. Es el tercer mes consecutivo de recuperación para el Presidente, aunque el 55,5% desaprueba su administración y el 8% no se inclina por ninguna de las dos posiciones.

El dato representa el nivel más alto desde marzo, cuando la aprobación había llegado al 38,5%. Después de ese mes, el indicador retrocedió y se mantuvo durante buena parte del otoño y el invierno en una franja de entre el 31% y el 33%. La evolución de los últimos meses muestra una mejora gradual: julio marcó 31,4%, agosto subió a 32,2%, septiembre llegó a 35,2% y octubre cerró en 36,2%.

Brecha y proyección electoral La distancia entre aprobación y desaprobación se redujo de 27,4 puntos en julio a 19,3 en octubre. De todos modos, el nivel de respaldo todavía queda lejos de los registros posteriores a las elecciones legislativas de 2025, cuando la aprobación superó el 40% y llegó a equipararse con el rechazo. La encuesta también separa la evaluación de la gestión de una eventual intención de voto: para 2027, el 24,3% dice que votaría seguro a Milei y otro 10,6% considera que podría hacerlo, lo que deja un potencial electoral de 34,9%.

Del otro lado, el 59,2% afirma que nunca lo votaría. El informe señala que la aprobación del Gobierno no se traduce automáticamente en respaldo electoral, una diferencia que aparece con claridad en los resultados. Entre los menores de 40 años, la aprobación llega al 50,6% y supera a la desaprobación, que se ubica en 44,5%. En cambio, entre los adultos de 40 a 59 años la aprobación cae al 28,4% y entre los mayores de 60 se reduce al 22,8%, con una desaprobación de 66,4%.

Diferencias por género y clase El género también marca contrastes. Entre los varones, la imagen positiva de Milei llega al 41,2%, mientras que entre las mujeres baja al 30,2%. El rechazo femenino asciende al 67,9% y el 65,5% asegura que nunca lo votaría. Por clase social, la imagen positiva alcanza el 46,7% en la clase media y la negativa el 46,9%, en una distribución casi equilibrada.

En los sectores de menores ingresos, la valoración positiva cae al 25,9% y la negativa sube al 70,5%; además, el 73,3% de ese grupo afirma que nunca votaría al mandatario. En la clase alta, la imagen positiva es del 44,3% y la negativa del 36,2%, aunque aparecen más respuestas intermedias: el 17,8% no aprueba ni desaprueba la gestión, el 19,5% la califica como regular y el 12,6% no sabe si lo votaría.

Economía y trabajo El relevamiento muestra que la recuperación de la aprobación convive con preocupaciones económicas persistentes. El 48,2% identifica la incertidumbre económica como uno de sus principales problemas, el 46,2% menciona los ingresos y el salario, y el 44,6% señala el desempleo. La inflación aparece en el noveno lugar, con el 16,7% de las menciones, detrás de la educación (15,6%) y la inseguridad (15,3%). Para el Gobierno, el cuadro combina desaceleración de precios con dudas sobre el poder de compra y las perspectivas laborales.

Consultados sobre la modalidad de trabajo que preferirían, el 67,2% eligió un empleo en relación de dependencia y registrado, con recibo de sueldo y aportes. El trabajo independiente bajo el régimen de monotributo reunió el 26,9% y la informalidad llegó apenas al 1,4%. La preferencia por el empleo formal se mantiene en todos los grupos etarios: entre las personas de 40 a 59 años alcanza el 74,3%, entre los menores de 40 llega al 62,8% y entre los mayores de 60 se ubica en el 64,1%.

Universidades y otros dirigentes El MOP también midió la percepción sobre las universidades nacionales, en medio del conflicto entre el Gobierno y las instituciones de educación superior. La imagen positiva llegó al 75,5%, frente a un 11,5% de valoración negativa y un 12,5% de respuestas regulares. Entre los votantes de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025, el 46,9% tiene una imagen positiva de esas instituciones y el 25,8% una negativa; entre los votantes de la oposición, la valoración favorable asciende al 94,8%.

La encuesta también comparó a otros dirigentes. Axel Kicillof alcanza un voto seguro del 28,7% y un potencial electoral del 46,4%; Patricia Bullrich registra un potencial del 48,6%; Myriam Bregman llega al 45,7%; y Victoria Villarruel presenta una imagen positiva del 25,9% y una negativa del 57,8%. Con esos datos, el informe de Zentrix deja un cierre de seguimiento para los próximos meses: la mejora de la imagen presidencial existe, pero todavía no modifica el predominio del rechazo ni despeja el peso de la economía en la agenda pública.